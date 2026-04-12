Fútbol de Intermedia
12 de abril de 2026 - 17:20

Guaireña cambia de técnico en dos fechas

Marciano Rolando Chilavert González (64 años) dejó la conducción técnica de Guaireña FC debido al mal arranque de la temporada en la División Intermedia.
Marciano Rolando Chilavert González (64 años) dejó la conducción técnica de Guaireña FC debido al mal arranque de la temporada en la División Intermedia.Guaireña FC

Guaireña FC dio este domingo las gracias por los servicios prestados al técnico Rolando Chilavert, después de perder las dos primeras fechas de la División Intermedia.

Por ABC Color

La segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol es una verdadera “trituradora” de entrenadores. El primero en cambiar de timón esta temporada es Guaireña FC, que a partir de ahora será dirigido por César Castro.

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El elenco albiceleste de la capital del Guairá inició la campaña 2026 con una dolorosa derrota en casa por 4-0 contra Benjamín Aceval de Villa Hayes.

En la segunda fecha, el conjunto de Rolando Chilavert cayó por 3-2 contra Atlético Tembetary en Capiatá. Este resultado motivó el prematuro cambio de timón.

Guaireña medirá a Tacuary en la tercera fecha en el Parque de Villarrica, ahora con nueva conducción.

El club fue fundado el 28 de marzo de 2016 para representar a su Liga en la APF. Compitió en Primera durante cuatro temporadas, entre el 2020 y el 2023. Disputó la Copa Sudamericana en dos oportunidades, en Copa Sudamericana en 2021 y 2022.