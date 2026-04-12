Guaireña cambia de técnico en dos fechas

La segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol es una verdadera “trituradora” de entrenadores. El primero en cambiar de timón esta temporada es Guaireña FC, que a partir de ahora será dirigido por César Castro.
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El elenco albiceleste de la capital del Guairá inició la campaña 2026 con una dolorosa derrota en casa por 4-0 contra Benjamín Aceval de Villa Hayes.
En la segunda fecha, el conjunto de Rolando Chilavert cayó por 3-2 contra Atlético Tembetary en Capiatá. Este resultado motivó el prematuro cambio de timón.
Guaireña medirá a Tacuary en la tercera fecha en el Parque de Villarrica, ahora con nueva conducción.
El club fue fundado el 28 de marzo de 2016 para representar a su Liga en la APF. Compitió en Primera durante cuatro temporadas, entre el 2020 y el 2023. Disputó la Copa Sudamericana en dos oportunidades, en Copa Sudamericana en 2021 y 2022.