Sol de América y Capiatá quedan a mano

Un nuevo intento en vano de Sol de América de lograr su primera victoria en la División Intermedia. El elenco unicolor no pudo imponerse sobre el Deportivo Capiatá, que marca invicto con triunfos y dos igualdades.

Lea más: Guaireña festeja en su Parque

El conjunto unicolor se puso al frente en el segundo tiempo. En tiempo adicional, el Escobero empató mediante el tanto del experimentado Antonio “Demonio” Bareiro.

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Carlos Sánchez y Tania Martínez. Cuarto árbitro: Juan Jara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sol de América: Faustino Piotti; Pablo Aranda, Juan Patiño, Franco Ortellado e Iván Morel; Marcos Gaona (58’ Pablo Viudez), Gustavo Marecos (69’ Ángel Aguayo), Edgardo Orzusa (82’ Fabricio Arce), Brahian Fernández y Gerardo Kovacs (58’ Jorge González); Julio Rivarola (69’ Fernando Ruiz Díaz). D.T.: Aldo Bobadilla.

Capiatá: Aldo Bareiro; Marcelo Benítez, Guido Verdún, Ángel Lezcano y Cristian García; Antonio Bareiro, Jonatan Benítez (46’ Alex Candia), Justo Figueredo y Santiago Santacruz (64’ Walter Gaona); Jorge Benítez (85’ Alexis Acuña) y Orlando Bogado (64’ Juan Franco). D.T.: Troadio Duarte.

Goles: 60’ Pablo Viudez (SA) y 94’ Antonio Bareiro (C). Amonestados: 27’ Jonatan Benítez, 62’ Ángel Lezcano, 83’ Alex Candia y 84’ Marcelo Benítez (C); 70’ Ángel Aguayo y 89’ Pablo Aranda (SA).