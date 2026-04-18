Guaireña festeja en su Parque

Las dos primeras caídas en el campeonato habían originado el cambio de técnico en Guaireña, con la salida de Rolando Chilavert y la llegada de César Castro.

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El elenco del cuarto departamento impuso su localía contra Tacuary, que sigue sin poder ganar en el circuito.

Los detalles del duelo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Cristóbal Alderete y César Silva. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

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Guaireña: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia; Jorge Mendoza, Juan Jesús Salcedo (78’ Antonio Marín), Cristian Paredes (66’ Aarón Monges) y Édgar González (78’ Erwin Quintana); Luis Araújo (66’ Jeferson Torales) y Alejandro Arce. D.T.: César Castro.

Tacuary: Favio Marín; Pulvio Aranda, Junior Franco, Jesús Asta y Rodney Pedroso (63’ Ricardo Britos); Gustavo de Lira, Jesús Servín, Pablo Ortellado (55’ Martín Núñez) y Fernando Cabrera (78’ Matías Rodríguez); Alcides Valdez y Marcos Benítez (78’ Alan Bento). D.T.: Édgar Denis.

Goles: 52’ Juan Salcedo y 65’ Cristian Paredes (G). Amonestados: 36’ Jorge Mendoza (G); 40’ Jesús Servín, 43’ Pablo Ortellado y 91’ Pulvio Aranda (T).