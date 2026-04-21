El 12 de Junio se impone en Santaní y se ubica en primera línea

Un resultado de 2-0 sorpresivo para el visitante 12 de Junio, que en el primer tiempo tuvo un penal que no logró concretar y en el segundo estableció la ventaja.
Lea más: Sportivo Carapeguá vence a Fernando de la Mora
Un duro golpe para el Deportivo Santaní, en casa y ante su público, que irá creciendo en número, dependiendo lógicamente de su campaña en el segundo nivel de nuestro balompié.
Los detalles del encuentro, proporcionados por la APF, son los siguientes:
Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Francisco Ramos y Jorge Gómez. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Deportivo Santaní: Horacio Almada; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Richard Araújo (75’ Adrián Mereles); Richar Mendoza (75’ Ramón Ríos), Herminio Vera, Brahian Martínez (89’ Rodolfo Silva) y Aldo Villalba (46’ Sergio Ledesma); Arnaldo Zárate y Lenon Farías (65’ Juan Mereles). D.T.: Robert Gauto.
12 de Junio: Mario Ramírez; Ángel Aquino, Axel Loncharich, Mattías Parris y Matías Argüello (69’ Florencio Yudis); Cristhian Riveros (21’ Gonzalo González), Gastón Pinedo, Diego Valdez y Héctor Herrera (69’ Aldo Parra); Héctor Lezcano (80’ Víctor Penayo) y Daniel Fernández (69’ Augusto Giménez). D.T.: Arturo Villasantti.
Goles: 59’ Daniel Fernández y 93’ Augusto Giménez (12J). Incidencia: 26’ Horacio Almada (DS) desvió un penal a Diego Valdez. Amonestados: 25’ Fernando Arce y 88’ Martín Giménez (DS); 31’ Matías Argüello, 71’ Ángel Aquino y 90’ Augusto Giménez (12J).