Sportivo Carapeguá deja en el fondo a Fernando de la Mora

El partido entre Fernando de la Mora y Sportivo Carapeguá debió cumplirse la noche del lunes, pero fue postergado por las malas condiciones climáticas.
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En la regularización, el Potro sacó ventaja en la segunda etapa y pudo conservarla para imponerse por 1-0, situándose en el quinto puesto con dos victorias y una derrota.
Esta fue la tercera caída sufrida por Fernando de la Mora, que desperdició un penal, se encuentra último y comprometido con el promedio, aunque la temporada recién se inicia.
Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:
Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Fernando Villalba. Asistentes: Jesús Alcaraz y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Ariel Benítez, José Ojeda (69’ Miguel Pereira), Gustavo Navarro e Isaías Fretes (84’ Carlos Herrera); Alan Valenzuela (79’ Aquiles Palacios), Augusto Franco, Derlis Benítez e Isaías Gavilán (69’ Matías López); Rodney Chaparro (69’ Sebastián Chaparro) y Luis Galeano. D.T.: Miguel Cristaldo.
Sportivo Carapeguá: Juan Flores; Ulises González, Denis Acosta, Fernando Vega y Jorge Rodríguez; Fernando Delvalle (46’ César Rolón) (89’ Éver Gaona), Juan Barrios, Gustavo Medina e Iván Salcedo (46’ Leonardo Galeano) (95’ Derlis Mereles); Ricardo Cardozo y Jorge Quintana (83’ Hugo González). D.T.: Hugo Marcelo Ovelar.
Goles: 58’ César Rolón (SC). Incidencia: A los 45’, Ariel Benítez (FM) malogró un penal. Amonestados: 21’ Gustavo Navarro, 68’ Augusto Franco, 86’ Ariel Benítez y 95′ Sebastián Chaparro (FM); 24’ Ulises González, 38’ Fernando Delvalle, 45’ Denis Acosta, 74’ Leonardo Galeano, 92’ Juan Flores y 95’ Ricardo Cardozo (SC).