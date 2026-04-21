Sportivo Carapeguá deja en el fondo a Fernando de la Mora

El Sportivo Carapeguá se impuso en la mañana de este martes sobre Fernando de la Mora 1-0, por la tercera fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El club rojo del capitalino barrio Vista Alegre, que tuvo un penal y no lo pudo concretar, se encuentra en el fondo de la clasificación.