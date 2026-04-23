La Intermedia enciende su cuarta fecha con duelos en Villa Hayes y Villa Elisa

La acción comienza en Villa Hayes, donde el 12 de Junio de la localidad buscará defender su posición de privilegio. El “león” chaqueño llega encendido y liderando la tabla tras encadenar dos victorias consecutivas ante Fernando de la Mora y Deportivo Santaní. Sin embargo, tendrá una prueba de fuego frente a un rival directo.

Su oponente, Encarnación FC, llega acechando a solo un punto de distancia. El elenco de la “Perla del Sur” viene demostrando ser un equipo peligroso tras sus triunfos ante el “Rojo” del barrio Vista Alegre y Paraguarí, por lo que una victoria en rodeo ajeno les permitiría dar el salto a la cima de la clasificación, a la espera de lo que haga el “militar” mallorquino.

Sol de América busca su primer festejo

En el encuentro de fondo, el Estadio Luis Alfonso Giagni será testigo de un choque de necesidades. Sol de América atraviesa un arranque de temporada inesperadamente turbulento: el “Danzarín” aún no conoce la victoria y llega con la presión de sumar de a tres tras cosechar dos empates y una derrota en sus primeras presentaciones.

En frente estará Paraguarí AC, uno de los benjamines de la categoría que vive una montaña rusa de emociones en su estreno absoluto. Tras un debut histórico y triunfal ante Deportivo Santaní, el equipo de la capital del noveno departamento viene hilando dos caídas seguidas, por lo que llega a Villa Elisa con la misión de recuperar el terreno perdido.

* Mañana, a las 17:00. 12 de Junio VH vs. Encarnación FC, en el estadio Facundo Deleón Fossati, en Villa Hayes. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Armindo Rojas y Denis López. Cuarto árbitro: César Rolón.

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* Mañana, a las 19:30. Sol de América vs. Paraguarí AC, en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa. Árbitro: Juan López. Asistentes: Guido Miranda y Sandro Romero. Cuarto árbitro: Basilio Jara.

* Sábado, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. Resistencia SC, en el estadio Gunther Vögel, en San Lorenzo. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Aníbal Esteche y Lucio García. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

* Sábado, a las 10:00. Tacuary FBC vs. General Caballero JLM, en el estadio Enrique Soler, en Capaitá. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Francisco Ramos y Digno Salinas. Cuarto árbitro: Óscar Barrios.

* Domingo, a las 10:00. Independiente CG vs. Guaireña FC, en el estadio Ricardo Grégor, en Campo Grande. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Jesús Alcaraz y Marcelo Silva. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

* Domingo, a las 10:00. Benjamín Aceval vs. Fernando de la Mora, en el estadio Isidro Roussillón, en Villa Hayes. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Carlos Sánchez y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

* Lunes, a las 17:00. Atlético Tembetary vs. 3 de Noviembre, en el estadio Erico Galeano, en Capiatá. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: José Franco.

* Lunes, a las 19:30. Sportivo Carapeguá vs. Deportivo Santaní, en el estadio Municipal de Carapeguá. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Félix Arzamendia y Béstor Sotto. Cuarto árbitro: Samuel Morales.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol