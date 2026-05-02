Fútbol de Intermedia
02 de mayo de 2026 a la - 13:41

El 12 de Junio de Villa Hayes es exclusivo líder

Héctor "Pipo" Lezcano, en el festejo de su gol para el 12 de Junio de Villa Hayes.
Héctor "Pipo" Lezcano, en el festejo de su gol para el 12 de Junio de Villa Hayes.Club 12 de Junio

El 12 de Junio de Villa Hayes se impuso el viernes de visitante sobre Paraguarí AC por 1-0 y quedó como solitario líder de la División Intermedia, a falta de los duelos complementarios de la quinta ronda. El único que le puede dar alcance en la cima al León chaqueño es el General Caballero de Juan León Mallorquín.

Por ABC Color

Batacazo del 12 de Junio de Villa Hayes y gran golpe para el debutante Paraguarí AC, que sigue sin poder afirmarse en la División Intermedia.

Lea más: 3 de Noviembre y Tacuary, anclados en el fondo

El conjunto auriazul desniveló el marcador en el segundo tiempo, mediante un penal cristalizado por Héctor “Pipo” Lezcano.

Imagen sin descripción

El Toro del noveno departamento sufrió una expulsión y perdió fuerzas contra un rival más entero.

Los detalles del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son:

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Diego Silva y Paulo López. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Junior Centurión; Esteban Maidana (46’ Willian Candia), Adolfo Mendoza (46’ Óscar Cabrera), Josué Bazán y Diego Godoy (79’ Carlos Ruiz); Darío Bordón (46’ Alan Alcaraz) y Roland Escobar (67’ Enmanuel Caballero). D.T.: Enrique Vera.

12 de Junio VH: Mario Ramírez; Ángel Aquino (46’ Natanael Samaniego), Axel Loncharich, Ángel Arce (67’ Ariel Recalde) y Matías Argüello; Gonzalo González, Gastón Pinedo, Diego Valdez y Luis Núñez (56’ Augusto Giménez); Héctor Lezcano (82’ Víctor Penayo) y Daniel Fernández (82’ Aldo Parra). D.T.: Arturo Villasantti.

Gol: 72’ Héctor Lezcano, de penal (12). Amonestados: 23’ Roland Escobar y 35’ Esteban Maidana (P); 48’ Luis Núñez y 56’ Héctor Lezcano (12). Expulsado: 45’ Josué Bazán (P).