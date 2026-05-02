El 12 de Junio de Villa Hayes es exclusivo líder

Batacazo del 12 de Junio de Villa Hayes y gran golpe para el debutante Paraguarí AC, que sigue sin poder afirmarse en la División Intermedia.

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El conjunto auriazul desniveló el marcador en el segundo tiempo, mediante un penal cristalizado por Héctor “Pipo” Lezcano.

El Toro del noveno departamento sufrió una expulsión y perdió fuerzas contra un rival más entero.

Los detalles del encuentro, facilitados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son:

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Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Samuel Morales. Asistentes: Diego Silva y Paulo López. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Junior Centurión; Esteban Maidana (46’ Willian Candia), Adolfo Mendoza (46’ Óscar Cabrera), Josué Bazán y Diego Godoy (79’ Carlos Ruiz); Darío Bordón (46’ Alan Alcaraz) y Roland Escobar (67’ Enmanuel Caballero). D.T.: Enrique Vera.

12 de Junio VH: Mario Ramírez; Ángel Aquino (46’ Natanael Samaniego), Axel Loncharich, Ángel Arce (67’ Ariel Recalde) y Matías Argüello; Gonzalo González, Gastón Pinedo, Diego Valdez y Luis Núñez (56’ Augusto Giménez); Héctor Lezcano (82’ Víctor Penayo) y Daniel Fernández (82’ Aldo Parra). D.T.: Arturo Villasantti.

Gol: 72’ Héctor Lezcano, de penal (12). Amonestados: 23’ Roland Escobar y 35’ Esteban Maidana (P); 48’ Luis Núñez y 56’ Héctor Lezcano (12). Expulsado: 45’ Josué Bazán (P).