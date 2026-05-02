El 3 de Noviembre y Tacuary, anclados en el fondo

Un mejor panorama se le presentó al 3 de Noviembre, que logró ponerse en ventaja, hasta que se complicó con la expulsión de su guardameta. Tacuary creció con la diferencia numérica y en el segundo tiempo dio vuelta el marcador, con el bautismo goleador de Santiago Salcedo en el Buque barriojarense para el 2-1 transitorio.

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El 2-2 llegó en los tramos finales. Un resultado que frente a ambos clubes en la segunda división, en la que deberán luchar por la permanencia, ya que el mal arranque de la temporada les impide estar al menos en la zona media.

Los datos del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Rodrigo Mendieta y Juan Cristaldo. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

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3 de Noviembre: Alan Vento; Rodrigo Jara, Jesús Godoy, Alexis Prieto y Ángel Garcete; Diego Álvarez (58’ Ángel Gómez), Alexis González (31’ Dylan Bobadilla), Marcos Riveros y Orlando Gallardo (70’ Édsson Riveros); Rodrigo Arévalo (70’ Iván Maciel) y Julio Mongelós (46’ Gustavo Mencia). D.T.: José Martínez.

Tacuary: Celso Duarte; Lucas Cáceres (61’ Leandro Canet), Pablo Espinoza (67’ Alan Bento), Junior Franco y Pulvio Aranda (25’ Gustavo de Lira); Yuneiker Ríos, Felipe Ferro, Jesús Servín y Pablo Segovia (67’ Martín Núñez); Sebastián Bedoya (46’ Santiago Salcedo) y Alcides Valdez. D.T.: Édgar Denis.

Goles: 10’ Rodrigo Arévalo y 85’ Marcos Riveros (3N); 60’ Alcides Valdez y 82’ Santiago Salcedo (T). Amonestados: 26’ Gustavo de Lira,45’ Lucas Cáceres y 78’ Alcides Valdez (T); 87’ Rodrigo Jara (3N). Expulsado: 28’ Alan Vento (3N).