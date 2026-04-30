Julio Irrazábal toma la conducción del Deportivo Santaní

El año pasado, Julio Irrazábal estuvo a punto de ascender a la División de Honor con el Deportivo Capiatá. Su equipo perdió en la última fecha y fue desplazado del segundo lugar por el Sportivo San Lorenzo. El campeón del circuito fue Rubio Ñu.
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Con solo 3 puntos conquistados de 12 posibles, la dirigencia del Deportivo Santaní dispuso el volantazo, dando las gracias por los servicios prestados a Robert Gauto, un hombre de la casa y presentando a Julio Irrazábal.
El primer partido de “Irra” como conductor albinegro será el lunes contra Benjamín Aceval de Villa Hayes, en partido correspondiente a la quinta fecha a desarrollarse en el Unión Agrícola de San Estanislao, a las 19:30.