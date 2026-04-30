Fútbol de Intermedia
30 de abril de 2026 a la - 12:53

Julio Irrazábal toma la conducción del Deportivo Santaní

Julio César Irrazábal León (45 años), director técnico del Deportivo Santaní.
Julio César Irrazábal León (45 años), director técnico del Deportivo Santaní. Club Deportivo Santani, facebook

Deportivo Santaní presentó a Julio César Irrazábal como nuevo director técnico en sustitución de Robert Gauto, quien debió dejar el cargo debido al flojo inicio de temporada del club del segundo departamento en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color

El año pasado, Julio Irrazábal estuvo a punto de ascender a la División de Honor con el Deportivo Capiatá. Su equipo perdió en la última fecha y fue desplazado del segundo lugar por el Sportivo San Lorenzo. El campeón del circuito fue Rubio Ñu.

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Con solo 3 puntos conquistados de 12 posibles, la dirigencia del Deportivo Santaní dispuso el volantazo, dando las gracias por los servicios prestados a Robert Gauto, un hombre de la casa y presentando a Julio Irrazábal.

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El primer partido de “Irra” como conductor albinegro será el lunes contra Benjamín Aceval de Villa Hayes, en partido correspondiente a la quinta fecha a desarrollarse en el Unión Agrícola de San Estanislao, a las 19:30.