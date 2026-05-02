Encarnación y Carapeguá empatan en un partidazo

Un tremendo espectáculo fue el que protagonizaron Encarnación FC y Sportivo Carapeguá en el sur del país. El 2-2 final sorprende por el desarrollo del encuentro, ya que el Potro llegó a estar dos goles arriba y su victoria parecía segura.

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El elenco dueño de casa apretó el acelerador sobre el final y encontró el premio al esfuerzo con la doble anotación de Rodrigo Balbuena, clave para el repunte. El choque entre albirrojos del interior del país finalizó empatado, por el quinto capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

A continuación, los datos del enfrentamiento, proporcionados por la central de nuestro balompié.

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Digno Salinas y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

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Encarnación FC: José Aquino Allende; Alexis Zorrilla, Federico Vera y Francisco Salinas; Christian Martínez, Blas Díaz (79’ Alberto Mongelos), Jorge Pineda (66’ Pedro Arce) y William Casanova (71’ Marcos Machuca); Derlis Ortiz, Antonio Samaniego (79’ Enrique Balbuena) y Nelson Sanabria (79’ Thiago Báez). D.T.: Héctor Marecos.

Carapeguá: Juan Flores; Jorge Rodríguez (60’ Éver Gaona), Mílver Aquino, Denis Acosta y Ricardo Cardozo; Ángelo Cabrera (84’ Braian Brítez), Fernando Vega, Gustavo Medina (69’ Juan Barrios) y Derlis Orué; Fernando Delvalle (46’ Leonardo Galeano) y Hugo González (46’ Jorge Quintana). D.T.: Hugo Ovelar.

Goles: 52’ Ángelo Cabrera y 80’ Jorge Quintana (C); 91’ y 92’ Enrique Balbuena (E). Amonestados: 8’ Jorge Rodríguez y 50’ Denis Acosta ©; 10’ Blas Díaz, 60’ Francisco Salinas y 63’ Alexis Zorrilla (E). Expulsados: 55’ Héctor Marecos -DT- (E); 55’ Hugo Ovelar -DT- y 61’ Fernando Vega (C).