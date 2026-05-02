Guaireña aplica un golpe al Deportivo Capiatá

Era una dura prueba que debía superar Guaireña. Y lo hizo frente a la desventaja inicial, ya que fue el Deportivo Capiatá el que se puso al frente en el marcador.

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Los locales cristalizaron la remontada de 3-1 mediante los futbolistas alternativos, que no solo elevaron el nivel de juego, sino que también llegaron a los goles.

Los detalles del duelo, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Blas Medina. Asistentes: Denis López y Héctor Sotto. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

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Guaireña: Alejandro Machuca; Rodrigo Estigarribia, Juan Salcedo, Jorge Mendoza (27’ Rosalino Toledo) y Édgar González (60’ Marcos Andino); Esteban Samudio, Hugo Portillo, Luis Araújo y Jaime Peralta (65’ Aarón Monges); Juan Gómez (46’ Gastón Muñoz) y Cornelio González (46’ Cristian Paredes). D.T.: César Castro.

Capiatá: Aldo Bareiro; Francisco di Franco, José Escurra (75’ Eduardo Estigarribia), Antonio Bareiro (46’ Juan Franco) (83’ Alexis Acuña) y Cristian García; Walter Gaona (71’ Henri Ojeda), Jorge Benítez, Marcelo Benítez y Ángel Lezcano; Guido Verdún y Justo Figueredo. D.T.: Troadio Duarte.

Goles: 43’ Jorge Benítez (C); 70’ Cristian Paredes, 72’ Gastón Muñoz y 94’ Aarón Monges (G). Amonestados: 15′ Francisco di Franco y 79 Justo Figueredo (C); 32’ Rosalino Toledo, 72′ Gastón Muñoz y 83’ Cristian Paredes (G).