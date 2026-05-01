12 de Junio derrotó a Paraguarí y es único líder de la Intermedia

12 de Junio de Villa Hayes sumó hoy la cuarta victoria consecutiva, extendió a cinco partidos el invicto en la temporada y escaló momentáneamente al primer puesto de la tabla de posiciones después de superar 1-0 a Paraguarí AC en el comienzo de la fecha 5 de la División Intermedia 2026. Por su parte, Guaireña derrotó 3-1 a Deportivo Capiatá en el otro partido del viernes.

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El León Chaqueño, que abrió el año empatando 1-1 con 3 de Noviembre y posteriormente ganó todos los encuentros que disputó, superó al Rojo con el solitario tanto de Héctor Lezcano. El ex Resistencia aprovechó un penal a los 72 minutos para anotar el gol de la victoria en el Municipal de Carapeguá. Desde los 45+1′, el local jugó con uno menos por la expulsión de Josué Bazán.

12 de Junio, líder parcial de la División Intermedia

12 de Junio llegó a los a los 13 puntos y lidera con 3 de ventaja sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, que recibe a Independiente de Campo Grande el domingo 3 de mayo, a las 10:00, hora de Paraguay, en el Ka’arendy. Por su lado, Paraguarí continúa parcialmente en el undécimo lugar de la clasificación con 4 unidades, producto de 1 triunfo, 1 empate y 3 derrotas.