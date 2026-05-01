Fútbol de Intermedia
01 de mayo de 2026 a la - 14:41

12 de Junio derrotó a Paraguarí y es único líder de la Intermedia

12 de Junio derrotó 1-0 a Paraguarí AC por la fecha 5 de la División Intermedia 2026 en el estadio Municipal de Carapeguá, en Carapeguá, Paraguay.
12 de Junio derrotó 1-0 a Paraguarí AC por la fecha 5 de la División Intermedia 2026 en el estadio Municipal de Carapeguá, en Carapeguá, Paraguay.@IntermediaAPF

12 de Junio venció 1-0 a Paraguarí AC en el Municipal de Carapeguá. El León chaqueño es único puntero momentáneo de la División Intermedia.

Por ABC Color

12 de Junio de Villa Hayes sumó hoy la cuarta victoria consecutiva, extendió a cinco partidos el invicto en la temporada y escaló momentáneamente al primer puesto de la tabla de posiciones después de superar 1-0 a Paraguarí AC en el comienzo de la fecha 5 de la División Intermedia 2026. Por su parte, Guaireña derrotó 3-1 a Deportivo Capiatá en el otro partido del viernes.

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El León Chaqueño, que abrió el año empatando 1-1 con 3 de Noviembre y posteriormente ganó todos los encuentros que disputó, superó al Rojo con el solitario tanto de Héctor Lezcano. El ex Resistencia aprovechó un penal a los 72 minutos para anotar el gol de la victoria en el Municipal de Carapeguá. Desde los 45+1′, el local jugó con uno menos por la expulsión de Josué Bazán.

12 de Junio derrotó 1-0 a Paraguarí AC por la fecha 5 de la División Intermedia 2026 en el estadio Municipal de Carapeguá, en Carapeguá, Paraguay.
12 de Junio derrotó 1-0 a Paraguarí AC por la fecha 5 de la División Intermedia 2026 en el estadio Municipal de Carapeguá, en Carapeguá, Paraguay.

12 de Junio, líder parcial de la División Intermedia

12 de Junio llegó a los a los 13 puntos y lidera con 3 de ventaja sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, que recibe a Independiente de Campo Grande el domingo 3 de mayo, a las 10:00, hora de Paraguay, en el Ka’arendy. Por su lado, Paraguarí continúa parcialmente en el undécimo lugar de la clasificación con 4 unidades, producto de 1 triunfo, 1 empate y 3 derrotas.