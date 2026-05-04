Benjamín Aceval, con doblete del “10″, se impone a Santaní en la Intermedia

Benjamín Aceval no respetó al anfitrión del “J.J. Vázquez”, para derrotar a Santaní, en el último cotejo de la quinta fecha del torneo de la Intermedia. El jugador del partido fue el delantero Osvaldo Argüello, que asestó los dos goles al cuadro que estrenada coach, el conocido exjugador Julio Irrazábal.
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Mientras los chaqueños se encuentran en la quinta posición (8 puntos), los sampedranos están penúltimos (3), necesitados de mejorar su actual campaña.
En cuanto a sus próximos compromisos, Benjamín recibirá a Encarnación FC en el “Isidro Rousillón”, este domingo, a las 10:00.
Por su parte, Santaní va de visita al estadio “Emiliano Ghezzi” para enfrentar al Atlético Tembetary, el lunes 11 de mayo, desde las 17:00.
Deportivo Santaní 0 - Benjamín Aceval 2
Estadio: Juan José Vázquez. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Saturnino Cáceres y Sandro Romero. Cuarto árbitro: José Franco.
Deportivo Santaní: Gerardo Arévalos; Justo González, Elian Bogado, Fernando Arce y Richard Araújo (83’ Sergio Ledesma); Aldo Villalba (55’ Richar Mendoza), Herminio Vera, Brahian Martínez (62’ Ramón Ríos) y Marcelo González (63’ Adrián Mereles); Arnaldo Zárate (46’ Lenon De Souza) y Juan Mereles. DT: Julio Irrazabal.
Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Hugo Espínola, Rolando Ortiz y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (60’ Loren Almirón), Santiago López (60’ Sebastián Benítez), Willian Cuevas y Rony Giménez (46’ Roque Florenciáñez); Osvaldo Argüello y Nery Castro (84’ Rodrigo Bogado). DT: Rubén Roussillón.
Goles: 39’ y 55’ Osvaldo Argüello (BA).
Amonestados: 38’ Marcelo González, 63’ Adrián Mereles, 76’ Gerardo Arévalos y 88’ Richar Mendoza (DS); 6’ Rolando Ortiz, 69’ Loren Almirón y 81’ Nery Castro (BA).
Expulsado: 90’ + 1’ Elian Bogado (DS).