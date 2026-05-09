Fútbol de Intermedia
09 de mayo de 2026 a la - 12:59

El 12 de Junio es solitario líder tras victoria en Carapeguá

Brazos abiertos de Florencio Yudis en el festejo de uno de sus goles para la victoria del 12 de Junio de Villa Hayes sobre el Sportivo Carapeguá por 3-1.
Brazos abiertos de Florencio Yudis en el festejo de uno de sus goles para la victoria del 12 de Junio de Villa Hayes sobre el Sportivo Carapeguá por 3-1.APF

El 12 de Junio de Villa Hayes se ubicó al frente de la clasificación de la División Intermedia luego de su victoria alcanzada la noche del viernes sobre el Sportivo Carapeguá por 3-1, en la continuidad de la ronda del torneo de la segunda categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color

Los dos primeros goles del 12 de Junio de Villa Hayes, que terminó imponiéndose sobre el Sportivo Carapeguá, fueron muy buenos -de media y larga distancia-, sobre todo el segundo, convertido por Diego “Mudo” Valdez desde casi la mitad de la cancha.

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El León chaqueño llegó a configurar la goleada en el noveno departamento, hasta que el Potro llegó al descuento en una jugada que se inició con una falta que debió ser sancionada a favor del conjunto visitante.

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Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

Sportivo Carapeguá: Juan Flores; Denis Acosta (55’ Hugo Esquivel), Mílver Aquino, Aldo Zárate (26’ Ulises González) y Ricardo Cardozo; Jorge Rodríguez, Derlis Orué, Juan Barrios (55’ Derlis Mereles) y Leonardo Galeano; Jorge Quintana y Ángelo Cabrera (55’ César Rolón). D.T.: Aníval Ferreira.

12 de Junio: Mario Ramírez; Matías Argüello, Ángel Arce, Axel Loncgarich y Édgar González; Gonzalo González (69’ Aldo Parra), Florencio Yudis (83’ Carlos Zárate), Diego Valdez y Luis Núñez (57’ Hernán Pérez); Augusto Giménez (69’ Daniel Fernández) y Ariel Recalde (57’ Víctor Penayo). D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 43’ y 59’ Florencio Yudis, 45’ Diego Valdez (12J); 84’ Mílver Aquino (SC). Amonestados: 66’ Ángel Arce (12J) y 79’ Derlis Mereles (SC).