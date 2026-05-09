El 12 de Junio es solitario líder tras victoria en Carapeguá

Los dos primeros goles del 12 de Junio de Villa Hayes, que terminó imponiéndose sobre el Sportivo Carapeguá, fueron muy buenos -de media y larga distancia-, sobre todo el segundo, convertido por Diego “Mudo” Valdez desde casi la mitad de la cancha.

Lea más: Resistencia golpea a Paraguarí

El León chaqueño llegó a configurar la goleada en el noveno departamento, hasta que el Potro llegó al descuento en una jugada que se inició con una falta que debió ser sancionada a favor del conjunto visitante.

Los detalles del encuentro, proporcionados por la Asociación Paraguaya de Fútbol, son los siguientes:

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sportivo Carapeguá: Juan Flores; Denis Acosta (55’ Hugo Esquivel), Mílver Aquino, Aldo Zárate (26’ Ulises González) y Ricardo Cardozo; Jorge Rodríguez, Derlis Orué, Juan Barrios (55’ Derlis Mereles) y Leonardo Galeano; Jorge Quintana y Ángelo Cabrera (55’ César Rolón). D.T.: Aníval Ferreira.

12 de Junio: Mario Ramírez; Matías Argüello, Ángel Arce, Axel Loncgarich y Édgar González; Gonzalo González (69’ Aldo Parra), Florencio Yudis (83’ Carlos Zárate), Diego Valdez y Luis Núñez (57’ Hernán Pérez); Augusto Giménez (69’ Daniel Fernández) y Ariel Recalde (57’ Víctor Penayo). D.T.: Arturo Villasantti.

Goles: 43’ y 59’ Florencio Yudis, 45’ Diego Valdez (12J); 84’ Mílver Aquino (SC). Amonestados: 66’ Ángel Arce (12J) y 79’ Derlis Mereles (SC).