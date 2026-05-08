Resistencia golpea a Paraguarí en el arranque de la sexta fecha de la Intermedia

El Triángulo Rojo encaminó rápidamente el compromiso gracias al tanto de Yony Villazanti, quien abrió el marcador apenas a los 7 minutos de juego.

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El delantero anotó así su primer gol en el campeonato y le dio tranquilidad al conjunto dirigido desde el barrio Ricardo Brugada.

Paraguarí intentó reaccionar durante varios pasajes del encuentro, pero le costó encontrar profundidad en ofensiva ante un rival ordenado y sólido defensivamente.

Ya en la segunda mitad, Resistencia liquidó el compromiso a los 73 minutos mediante Enzo Agüero, quien volvió a hacerse presente en las redes y alcanzó su tercer tanto en el certamen, consolidándose como el máximo goleador del equipo en la temporada.

Con este resultado, Resistencia llega a 8 unidades en la tabla de posiciones y toma impulso en la competencia, mientras que Paraguarí permanece con 4 puntos tras una nueva caída.

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En la próxima fecha, la séptima del torneo, Resistencia visitará a Guaireña FC en el estadio Parque del Guairá de Villarrica, el sábado 16 de mayo desde las 10:00. Por su parte, Paraguarí será local ante Sportivo Carapeguá en el estadio Enrique Soler de Capiatá, el domingo 17 de mayo también a las 10:00.

Síntesis:

Resistencia SC 2-Paraguarí AC 0

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Nelson Palma. Asistentes: Jorge Gómez y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Resistencia SC: César Aquino; Abel Brítez, Juan Torales (79’ Walter Cabrera), Rodrigo Duarte, Jorge Jara y Jonathan Gómez; Fernando Escobar (79’ Alexis Delgado), Nolberto Báez y Yony Villazanti (64’ Fernando Vouga); Marcelo Sánchez (61’ Rodrigo Amarilla) y Aníbal Vega (61’ Enzo Agüero). D.T.: Humberto García.

Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Marcelo Garcete, Víctor Benítez y Junior Centurión; Darío Bordón (63’ Víctor Villalba), Adolfo Mendoza (46’ Alan Redes), Esteban Maidana y Diego Godoy; Roland Escobar y Jesús Amarilla (63’ Matías López). D.T.: Luis Villasanti.

Goles: 7’ Yony Villazanti y 73’ Enzo Agüero (R) Amonestados: 73’ Fernando Vouga y 78’ Rodrigo Duarte (R); 41’ Diego Godoy, 66’ Alfredo Duarte y 71’ Roland Escobar (P). Expulsado: 66′ Humberto García, DT (R).