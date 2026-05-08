Fútbol de Intermedia
08 de mayo de 2026 a la - 21:04

Resistencia golpea a Paraguarí en el arranque de la sexta fecha de la Intermedia

Resistencia se adelantó con triunfo en el inicio de la sexta fecha de la División Intermedia.
Resistencia se adelantó con triunfo en el inicio de la sexta fecha de la División Intermedia.

Resistencia abrió la sexta jornada de la División Intermedia con una victoria por 2-0 frente a Paraguarí, en un encuentro donde el equipo celeste mostró efectividad en momentos claves para quedarse con tres puntos importantes en el “Bajo”.

Por ABC Color

El Triángulo Rojo encaminó rápidamente el compromiso gracias al tanto de Yony Villazanti, quien abrió el marcador apenas a los 7 minutos de juego.

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El delantero anotó así su primer gol en el campeonato y le dio tranquilidad al conjunto dirigido desde el barrio Ricardo Brugada.

Paraguarí intentó reaccionar durante varios pasajes del encuentro, pero le costó encontrar profundidad en ofensiva ante un rival ordenado y sólido defensivamente.

Ya en la segunda mitad, Resistencia liquidó el compromiso a los 73 minutos mediante Enzo Agüero, quien volvió a hacerse presente en las redes y alcanzó su tercer tanto en el certamen, consolidándose como el máximo goleador del equipo en la temporada.

Con este resultado, Resistencia llega a 8 unidades en la tabla de posiciones y toma impulso en la competencia, mientras que Paraguarí permanece con 4 puntos tras una nueva caída.

En la próxima fecha, la séptima del torneo, Resistencia visitará a Guaireña FC en el estadio Parque del Guairá de Villarrica, el sábado 16 de mayo desde las 10:00. Por su parte, Paraguarí será local ante Sportivo Carapeguá en el estadio Enrique Soler de Capiatá, el domingo 17 de mayo también a las 10:00.

Síntesis:

Resistencia SC 2-Paraguarí AC 0

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Nelson Palma. Asistentes: Jorge Gómez y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. 

Resistencia SC: César Aquino; Abel Brítez, Juan Torales (79’ Walter Cabrera), Rodrigo Duarte, Jorge Jara  y Jonathan Gómez; Fernando Escobar (79’ Alexis Delgado), Nolberto Báez y Yony Villazanti (64’ Fernando Vouga); Marcelo Sánchez (61’ Rodrigo Amarilla) y Aníbal Vega (61’ Enzo Agüero). D.T.: Humberto García.  

Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Marcelo Garcete, Víctor Benítez y Junior Centurión; Darío Bordón (63’ Víctor Villalba), Adolfo Mendoza (46’ Alan Redes), Esteban Maidana y Diego Godoy; Roland Escobar y Jesús Amarilla (63’ Matías López). D.T.: Luis Villasanti.

Goles: 7’ Yony Villazanti y 73’ Enzo Agüero (R) Amonestados: 73’ Fernando Vouga y 78’ Rodrigo Duarte (R); 41’ Diego Godoy, 66’ Alfredo Duarte y 71’ Roland Escobar (P). Expulsado: 66′ Humberto García, DT (R).