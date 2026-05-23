Independiente recupera la alegría tras vencer a Encarnación en el sur del país

En la prosecución de la novena fecha del Torneo de la División Intermedia, en el estadio Villa Alegre de Encarnación, Independiente de Campo Grande superó por 1-0 a Encarnación FC y recuperó la alegría en el campeonato.

Alberto Mongelós adelantó al local en el tanteador, lo empató para la visita Dramane Diarra, mientras que Enrique Balbuena volvió a inclinar la balanza a favor del conjunto encarnaceno antes del cierre de la primera mitad. En el segundo tiempo, Esteban Mendoza igualó el marcador y Ronald Roa anotó el gol que le dio la victoria al Inde.

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Con este resultado, Encarnación FC se mantiene con 8 unidades, mientras que Independiente CG, llega a 12 puntos en la tabla de posiciones. En la siguiente jornada (la décima), el representante del sur del país visitará a Deportivo Capiatá y el cuadro de Campo Grande recibirá a 12 de Junio de Villa Hayes.

Síntesis:

Encarnación FC 2 - Independiente CG 3

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: Carlos Sánchez y Néstor Sotto. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

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Encarnación FC: José Aquino; Aaron Troche, Alexis Zorrilla, Éver Cáceres y Víctor Corvalán (59’ Jorge Pineda); Blas Díaz (72’ Derlis Ortiz), Christian Martínez, William Casanova (72’ Marcos Machuca) y Alberto Mongelós; Antonio Samaniego y Enrique Balbuena (62’ Nelson Sanabria). D.T.: Francisco Gamarra.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada, Carlos Rolón, Esteban Mendoza y Fulgencio Oviedo; Nicolás Rojas (88’ Claudio Burgos), Carlos Gavilán, Édgar Zaracho (55’ Ronald Roa) y Dramane Diarra (88’ Luis Rolón); Sergio Dietze (82’ Kevin Lezcano) y Gastón Oviedo (46’ Francisco Morel). D.T.: Pablo Caballero.

Goles: 32’ Alberto Mongelos y 45’ Enrique Balbuena (EFC); 43’ Dramane Diarra, 68’ Esteban Mendoza y 78’ Ronald Roa (ICG). Amonestados: 32’ Éver Cáceres y 71’ Jorge Pineda (EFC); 39’ Fulgencio Oviedo y 90’ Diego Aguada (ICG).