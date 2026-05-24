Paridad entre 3 de Noviembre y Resistencia en los Jardines

3 de Noviembre y Resistencia igualaron 1-1 en el estadio Los Jardines del Kelito, partido que dio continuidad a la novena jornada del Torneo de la División Intermedia.

El equipo visitante fue el que se adelantó en el marcador en el minuto 31 con un potente remate de fuera del área de Nolberto Báez. La paridad fue obra de Diego Álvarez en la etapa complementaria.

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La paridad pone al elenco del barrio San Pablo con 5 unidades y a Resistencia con 11 puntos. Por la décima jornada, 3 de Noviembre visitará a Guaireña Fútbol Club y Resistencia recibirá a Fernando de la Mora.

Síntesis:

3 de Noviembre 1 - Resistencia SC 1

Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Juan López. Asistentes: Francisco Ramos y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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3 de Noviembre: Alan Vento; Orlando Gallardo (54’ Fabricio Romero), Alexis Prieto, Jesús Godoy y Hugo Aquino; Diego Álvarez, Alexis González, Lucas Franco (78’ Hernán López) y Francisco López (78’ Juan Sánchez); Rodrigo Arévalo (30’ Julio Mongelós) (78’ Mauricio Caballero) e Iván Maciel. D.T.: Ángel Martínez.

Resistencia SC: César Aquino; Aquilino Giménez, Rodrigo Duarte, Abel Brítez y Yony Villazanti (12’ Víctor Rojas); Rodrigo Amarilla (75’ David Medina), Jorge Jara, Nolberto Báez y Marcelo Sánchez (46’ Jonathan Gómez) (75’ Aníbal Vega); Armando Samaniego y Víctor Velazco (51’ Gonzalo Medina). D.T.: Humberto García.

Goles: 31’ Nolberto Báez (R); 53’ Diego Álvarez (3N). Amonestados: 42’ Orlando Gallardo, 66’ Jesús Godoy, 77’ Alexis González, 86’ Hugo Aquino y 87’ Fabricio Romero (3N); 18’ y 48’ Rodrigo Duarte, 38’ Víctor Velazco y 64’ Jorge Jara (R). Expulsado: 48’ Rodrigo Duarte (R).