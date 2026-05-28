Cartelera de la Intermedia, con las autoridades arbitrales definidas

El décimo capítulo de la División Intermedia se desarrollará entre el viernes y el lunes próximos.
La competencia consta de 30 fechas y otorga dos plazas a la máxima categoría de nuestro fútbol. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.
La nueva ronda del certamen de la segunda categoría se cumplirá de acuerdo al siguiente programa:
Viernes 29 de mayo
Sol de América vs. Deportivo Santaní
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 17:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Aníbal Esteche y César Silva.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Independiente CG vs. 12 de Junio de Villa Hayes
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 19:30.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos.
Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.
Sábado 30
Resistencia vs. Fernando de la Mora
Estadio: Tomás Beggan Correa.
Horario: 10:00
Árbitro: Víctor Robles.
Asistentes: Armindo Rojas y Juan Cristaldo.
Cuarto árbitro: Basilio Jara.
Atlético Tembetary vs. Benjamín Aceval
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Juan Jara.
General Caballero JLM vs. Paraguarí AC
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 19:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Denis López y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
Domingo 31
Tacuary vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 10:00.
Árbitro: Fabio Villalba.
Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez.
Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.
Deportivo Capiatá vs. Encarnación FC
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 17:30.
Árbitro: Marco Franco.
Asistentes: Jorge Gómez y Rodrigo Mendieta.
Cuarto árbitro: Marcos Galeano.
Lunes 1 de junio
Guaireña FC vs. 3 de Noviembre
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 16:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Marcelo Silva y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: José Franco.