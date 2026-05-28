Fútbol de Intermedia
28 de mayo de 2026 a la - 15:33

Cartelera de la Intermedia, con las autoridades arbitrales definidas

Equipo de Benjamín Aceval de Villa Hayes, sorprendente líder de la División Intermedia.
La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la nómina de árbitros para la décima fecha de la División Intermedia 2026, la segunda categoría que otorga dos plazas al círculo privilegiado.

Por ABC Color

El décimo capítulo de la División Intermedia se desarrollará entre el viernes y el lunes próximos.

La competencia consta de 30 fechas y otorga dos plazas a la máxima categoría de nuestro fútbol. Los tres últimos del promedio descenderán a la Primera División B, o eventualmente al Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior.

La nueva ronda del certamen de la segunda categoría se cumplirá de acuerdo al siguiente programa:

Viernes 29 de mayo

Sol de América vs. Deportivo Santaní

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Aníbal Esteche y César Silva.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Independiente CG vs. 12 de Junio de Villa Hayes

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 19:30.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Sábado 30

Resistencia vs. Fernando de la Mora

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 10:00

Árbitro: Víctor Robles.

Asistentes: Armindo Rojas y Juan Cristaldo.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Atlético Tembetary vs. Benjamín Aceval

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Juan Jara.

General Caballero JLM vs. Paraguarí AC

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Denis López y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Domingo 31

Tacuary vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Deportivo Capiatá vs. Encarnación FC

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 17:30.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Jorge Gómez y Rodrigo Mendieta.

Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Lunes 1 de junio

Guaireña FC vs. 3 de Noviembre

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 16:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Marcelo Silva y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: José Franco.