12 de Junio no afloja: ganó en Campo Grande y sigue firme en la cima de la Intermedia

12 de Junio de Villa Hayes ratificó su gran momento en la División Intermedia al imponerse por 2-1 a Independiente de Campo Grande, en duelo correspondiente a la décima fecha del campeonato disputado en el estadio Ricardo Gregor.

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El conjunto visitante golpeó en los momentos justos y construyó una valiosa victoria gracias a los goles de Ariel Recalde y Diego Valdez. El descuento para el elenco campograndense llegó por intermedio de Dramane Diarra, aunque no fue suficiente para evitar una nueva caída en casa.

Con este resultado, el “12” de Villa Hayes reafirma su candidatura al ascenso, alcanzando las 23 unidades y manteniéndose en lo más alto de la clasificación. Por su parte, Independiente CG se queda con 15 puntos y pierde terreno en la lucha por acercarse a los puestos de privilegio.

Lo que viene

Por la undécima jornada, Independiente de Campo Grande visitará a Sportivo Carapeguá el sábado 6 de junio desde las 10:00 en el estadio Municipal de Carapeguá.

En tanto, el líder 12 de Junio de Villa Hayes buscará extender su racha cuando reciba a Deportivo Capiatá ese mismo día, a partir de las 19:00, en el estadio Facundo De León Fossati.

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Síntesis

Independiente CG 1-12 de Junio VH 2

Estadio: Ricardo Gregor. Árbitro: Juan López. Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada (73’ Ronald Roa), Carlos Rolón, Esteban Mendoza (61’ Claudio Burgos) y Fulgencio Oviedo (73’ Luis Rolón); Carlos Gavilán, Édgar Zaracho (35’ Francisco Morel), Nicolás Rojas y Fabricio Ortiz (61’ Rogelio Espínola); Dramane Diarra y Sergio Dietze. D.T.: Pablo Caballero.

12 de Junio VH: Mario Ramírez; Matías Argüello, Ángel Arce, Axel Loncharich y Édgar González (84’ Ángel Aquino); Florencio Yudis (54’ Natanael Samaniego), Diego Valdez, Gonzalo González y Augusto Giménez (72’ Daniel Fernández); Ariel Recalde (54’ Aldo Parra) y Héctor Lezcano (72’ Claudio Orquiola). D.T.: Arturo Villasanti.

Goles: 66’ Dramane Diarra (ICG); 43’ Ariel Recalde y 58’ Diego Valdez (12J). Amonestados: 11’ y 32’ Sergio Dietze, 15’ Esteban Mendoza y 90’+2’ Nicolás Rojas (IGG); 8’ Ángel Arce, 78’ Aldo Parra, 83’ Gonzalo González y 90’+8’ Matías Argüello (12J). Expulsado: 32’ Sergio Dietze (ICG).