Empate con sabor a poco: Sol y Santaní no se sacan ventajas en Villa Elisa

La décima jornada de la División Intermedia se puso en marcha con una igualdad sin emociones en el marcador. En el estadio Luis Alfonso Giagni, Sol de América y Deportivo Santaní protagonizaron un encuentro disputado, pero carente de eficacia en los metros finales, terminando con un 0-0 que dejó sensaciones encontradas para ambos conjuntos.

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El elenco azul intentó imponer condiciones aprovechando su localía, mientras que el cuadro albinegro apostó por el orden y las transiciones rápidas para inquietar a su rival. Sin embargo, ninguno logró romper la resistencia defensiva ni encontrar la claridad necesaria en la definición.

Con este resultado, Sol de América alcanza las 14 unidades en la clasificación, mientras que Deportivo Santaní llega a 12 puntos, manteniéndose ambos en la pelea dentro de una categoría cada vez más competitiva.

Lo que viene

Por la undécima fecha, Sol de América visitará a Encarnación FC el lunes 8 de junio desde las 17:00 en el estadio ueno Villa Alegre.

Por su parte, Deportivo Santaní será local frente a Resistencia SC el jueves 4 de junio, a partir de las 18:30, en el estadio Juan José Vázquez.

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Síntesis

Sol de América 0-Deportivo Santaní 0

Estadio: Luis Alfonso Giagni. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Aníbal Esteche y César Silva. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Sol de América: Faustino Piotti; Jorge González, Juan Patiño, Franco Ortellado y Joel Jiménez; Gerardo Kovacs (82’ Jorge Mora), Brahian Fernández, Ángel Aguayo (82’ Gustavo Marecos) y Marcos Gaona (71’ Pablo Viudez); Víctor Argüello (63’ Fernando Leguizamon) y Julio Rivarola (71’ Fernando Ruiz Díaz). D.T.: Héctor Marecos.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Sergio Ledesma (32’ Elián Vogado); Marcelo González (81’ Jesús Monges), Herminio Vera, Brahian Martínez y Aldo Villalba (46’ Richar Mendoza); Arnaldo Zárate (81’ Matías López) y Lenon Farías (46’ Adrián Mereles). D.T.: Julio Irrazábal.

Gol: No hubo. Amonestados: 90’+3’ Juan Patiño (SA); 78’ Martín Giménez y 88’ Justo González (DS).