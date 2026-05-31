Fútbol de Intermedia
31 de mayo de 2026 a la - 12:05

Carapeguá rescata un punto contra Tacuary, que sigue sin ganar

Tacuary y Sportivo Carapeguá igualaron 2-2, por la décima fecha de la División Intermedia.
Tacuary y Sportivo Carapeguá igualaron 2-2, por la décima fecha de la División Intermedia.APF

En un partido con final dramático, celebrado en la mañana de este domingo en el capitalino barrio Vista Alegre, Tacuary y Sportivo Carapeguá empataron 2-2, por la 10ª fecha de la División Intermedia. El Buque festejaba su primera victoria, hasta que el Potro lo igualó sobre el final.

Por ABC Color

El estadio Emiliano Ghezzi del Fernando de la Mora albergó el enfrentamiento entre Tacuary y Sportivo Carapeguá (2-2), correspondiente a la décima ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que consta de 30 fechas.

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El Buque barriojarense logró dos tempraneras, pero no pudo sostener la ventaja. Martín Núñez, al minuto 14 y Alcides Valdez, al 18, registraron los tantos del elenco albinegro, dirigido por Braulio Armoa.

El descuento del Potro llegó al 37, a través de Leonardo Galeano, quien al 90 estableció el doblete, desatando la celebración carapegüeña.

“Tacua” cuenta con seis puntos, producto de seis empates y cuatro caídas en este flojo inicio de temporada, que lo sitúa en la zona de descenso a la Primera División B.

Carapeguá, por su parte, llegó a 14 unidades, con una campaña que comprende cuatro victorias, dos igualdades y cuatro caídas.