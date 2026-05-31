Carapeguá rescata un punto contra Tacuary, que sigue sin ganar

El estadio Emiliano Ghezzi del Fernando de la Mora albergó el enfrentamiento entre Tacuary y Sportivo Carapeguá (2-2), correspondiente a la décima ronda de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que consta de 30 fechas.

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El Buque barriojarense logró dos tempraneras, pero no pudo sostener la ventaja. Martín Núñez, al minuto 14 y Alcides Valdez, al 18, registraron los tantos del elenco albinegro, dirigido por Braulio Armoa.

El descuento del Potro llegó al 37, a través de Leonardo Galeano, quien al 90 estableció el doblete, desatando la celebración carapegüeña.

“Tacua” cuenta con seis puntos, producto de seis empates y cuatro caídas en este flojo inicio de temporada, que lo sitúa en la zona de descenso a la Primera División B.

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Carapeguá, por su parte, llegó a 14 unidades, con una campaña que comprende cuatro victorias, dos igualdades y cuatro caídas.