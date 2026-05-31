Gral. Caballero de Mallorquín impone localía contra Paraguarí AC

El militar paranaense sudó para sacar el triunfo en casa, imponiéndose a los paraguarienses en el Ka’a Rendy, por la 10ª fecha del Torneo de la Intermedia.

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Los goles del triunfo fueron de Jorge Colmán, Richard Salinas y Enzo Alegre, mientras para el team derrotado convirtieron Willian Candia y Alfredo Duarte.

En la siguiente cita, General va de visita al 3 de Noviembre, mientras Paraguarí recibirá al Atlético Tembetary.

General Caballero JLM 3 - Paraguarí AC 2

Estadio: Ka’arendy. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Denis López y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

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General Caballero JLM: Luis Guillén; Édgar Franco (46’ Júnior Cantero), Miller Mareco, César Castellano y Jesús Barrios; Erik Mareco (58’ Richard Salinas), Marcelo Paredes (46’ Enzo Alegre), Alexis Verdún y Néstor Gómez (66’ Alexis Araújo); Mathías González (58’ Axel Baigorria) y Jorge Colmán. DT: Humberto Ovelar.

Paraguarí AC (2): Jorge Chena; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Matías Lezcano y Pedro González (65’ Tobías Vargas); Diego Godoy (88’ Carlos Ruiz), Enmanuel Caballero, Esteban Maidana (82’ Óscar Cabrera), Willian Candia (65’ Blas Duarte) y Víctor Villalba (88’ Juan Gauto); Roland Escobar. DT: Luis Escobar.

Goles: 34’ Jorge Colmán, de penal, 64’ Richard Salinas y 85’ Enzo Alegre (GCJLM); 41’ Willian Candia y 90’ + 3’ Alfredo Duarte (P). Amonestados: 17’ Néstor Gómez, 28’ Marcelo Paredes, 39’ Daniel Franco, 64’ Richard Salinas, 72’ Carlos Urán y 80’ Axel Baigorria (GCJLM); 7’ Willian Candia, 81’ Esteban Maidana y 90’ Juan Gauto (P).