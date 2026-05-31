Deportivo Capiatá vuelve al triunfo y frena a Encarnación FC en casa

En la continuidad de la décima jornada del Torneo de la División Intermedia, Deportivo Capiatá se reencontró con la victoria al imponerse por 1-0 sobre Encarnación FC en el estadio Erico Galeano.

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El conjunto capiateño logró marcar diferencias gracias a Jorge Benítez, autor del único gol del compromiso. El tanto de Conejo fue suficiente para que el Escobero se quedara con los tres puntos y volviera a festejar en su reducto.

El encuentro fue disputado y parejo, pero el cuadro local supo aprovechar una de sus oportunidades para inclinar la balanza a su favor y sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Deportivo Capiatá alcanzó los 16 puntos en la clasificación, mientras que Encarnación FC permanece con 8 unidades.

La siguiente ronda

Por la undécima fecha del campeonato, Deportivo Capiatá visitará a 12 de Junio de Villa Hayes en el estadio Facundo de León Fossati, el sábado 6 de junio desde las 19:00. Por su parte, Encarnación FC será local frente a Sol de América en el estadio ueno Villa Alegre, el domingo 7 de junio a partir de las 17:00.

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Síntesis

Deportivo Capiatá 1-Encarnación FC

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Jorge Gómez y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

Deportivo Capiatá: Aldo Bareiro; Alan Brítez (46’ Walter Gaona), Ángel Lezcano, Justo Figueredo y Marcelo Benítez; Samuel Portillo (79’ Jonathan Benítez), Francisco Di Franco (25’ Cristian García), Juan Ojeda y José Escurra (79’ Lucio De Pascale); Juan Garay y Jorge Benítez (58’ Henry Ojeda). D.T.: Jorge Gamarra.

Encarnación FC: José Aquino; Aarón Toche (81’ Alan Centurión), Alexis Zorrilla, Ismael Benegas y Éver Cáceres; William Casanova (52’ Marcos Machuca), Cristhian Martínez, Alberto Mongelós (74’ Blas Díaz) y Víctor Corvalán (46’ Fernando Viveros); Enrique Balbuena (74’ Pedro Arce) y Derlis Ortiz. D.T.: Germán Gamarra.

Gol: 47’ Jorge Benítez (DC). Amonestados: 10’ Juan Ojeda, 35’ Justo Figueredo y 85’ Walter Gaona (DC); 38’ Víctor Corvalán, 45’+1’ Ismael Benegas y 89’ Fernando Viveros (EFC).