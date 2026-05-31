Fútbol de Intermedia
31 de mayo de 2026 a la - 21:55

Deportivo Capiatá vuelve al triunfo y frena a Encarnación FC en casa

Jorge Daniel Benítez Guillén (33 años), El Conejo, anotó el único tanto en el triunfo del Escobero.
Jorge Daniel Benítez Guillén (33 años), El Conejo, anotó el único tanto en el triunfo del Escobero.

Con un solitario gol de Jorge Benítez, el Escobero derrotó 1-0 a Encarnación FC en el estadio Erico Galeano por la décima fecha de la División Intermedia y volvió a sumar de a tres ante su público.

Por ABC Color

En la continuidad de la décima jornada del Torneo de la División Intermedia, Deportivo Capiatá se reencontró con la victoria al imponerse por 1-0 sobre Encarnación FC en el estadio Erico Galeano.

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El conjunto capiateño logró marcar diferencias gracias a Jorge Benítez, autor del único gol del compromiso. El tanto de Conejo fue suficiente para que el Escobero se quedara con los tres puntos y volviera a festejar en su reducto.

El encuentro fue disputado y parejo, pero el cuadro local supo aprovechar una de sus oportunidades para inclinar la balanza a su favor y sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Deportivo Capiatá alcanzó los 16 puntos en la clasificación, mientras que Encarnación FC permanece con 8 unidades.

La siguiente ronda

Por la undécima fecha del campeonato, Deportivo Capiatá visitará a 12 de Junio de Villa Hayes en el estadio Facundo de León Fossati, el sábado 6 de junio desde las 19:00. Por su parte, Encarnación FC será local frente a Sol de América en el estadio ueno Villa Alegre, el domingo 7 de junio a partir de las 17:00.

Síntesis

Deportivo Capiatá 1-Encarnación FC

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Marco Franco. Asistentes: Jorge Gómez y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: Marcos Galeano. 

Deportivo Capiatá: Aldo Bareiro; Alan Brítez (46’ Walter Gaona), Ángel Lezcano, Justo Figueredo y Marcelo Benítez; Samuel Portillo (79’ Jonathan Benítez), Francisco Di Franco (25’ Cristian García), Juan Ojeda y José Escurra (79’ Lucio De Pascale); Juan Garay y Jorge Benítez (58’ Henry Ojeda). D.T.: Jorge Gamarra.  

Encarnación FC: José Aquino; Aarón Toche (81’ Alan Centurión), Alexis Zorrilla, Ismael Benegas y Éver Cáceres; William Casanova (52’ Marcos Machuca), Cristhian Martínez, Alberto Mongelós (74’ Blas Díaz) y Víctor Corvalán (46’ Fernando Viveros); Enrique Balbuena (74’ Pedro Arce) y Derlis Ortiz. D.T.: Germán Gamarra.

Gol: 47’ Jorge Benítez (DC). Amonestados: 10’ Juan Ojeda, 35’ Justo Figueredo y 85’ Walter Gaona (DC); 38’ Víctor Corvalán, 45’+1’ Ismael Benegas y 89’ Fernando Viveros (EFC).