Fútbol después del automovilismo en el Parque del Guairá

En el duelo de cierre del décimo capítulo de la División Intermedia, Guaireña FC y 3 de Noviembre se enfrentarán esta tarde en el Parque del Guairá, a las 16:00.

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El enfrentamiento contará con la conducción arbitral de Álvaro Giménez, quien será secundado desde las bandas por Marcelo Silva y Félix Cantero. El cuarto juez será José Franco.

Los albicelestes del cuarto departamento se encuentran en el décimo puesto, con 12 puntos, con una campaña que comprende 3 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.

Los tricolores del capitalino barrio San Pablo, por su parte, se encuentran en la última posición, con 5 unidades, con un registro de 5 igualdades y 4 derrotas. Buscarán su primera victoria en el circuito, al que ascendieron el año pasado con el subcampeonato de la Primera División B.