Fútbol de Intermedia
01 de junio de 2026 a la - 10:39

Fútbol después del automovilismo en el Parque del Guairá

El estadio Parque del Guairá, ubicado en Villarrica, albergará este lunes el partido entre Guaireña FC y 3 de Noviembre, a las 16:00, por la décima ronda de la División Intermedia.
El estadio Parque del Guairá, ubicado en Villarrica, albergará este lunes el partido entre Guaireña FC y 3 de Noviembre, a las 16:00, por la décima ronda de la División Intermedia.Redes sociales

Después de la verdadera fiesta vivida con motivo del Rally del Guairá, el Parque de Villarrica alberga este lunes un partido de la División Intermedia con el que se cerrará la décima fecha de la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Por ABC Color

En el duelo de cierre del décimo capítulo de la División Intermedia, Guaireña FC y 3 de Noviembre se enfrentarán esta tarde en el Parque del Guairá, a las 16:00.

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El enfrentamiento contará con la conducción arbitral de Álvaro Giménez, quien será secundado desde las bandas por Marcelo Silva y Félix Cantero. El cuarto juez será José Franco.

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Los albicelestes del cuarto departamento se encuentran en el décimo puesto, con 12 puntos, con una campaña que comprende 3 triunfos, 3 empates y 3 derrotas.

Los tricolores del capitalino barrio San Pablo, por su parte, se encuentran en la última posición, con 5 unidades, con un registro de 5 igualdades y 4 derrotas. Buscarán su primera victoria en el circuito, al que ascendieron el año pasado con el subcampeonato de la Primera División B.