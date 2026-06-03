Los árbitros para la undécima ronda del torneo de la Intermedia

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol designó a los equipos arbitrales que estarán en los compromisos correspondientes a la undécima fecha del Torneo de la División Intermedia, que inicia este jueves con dos compromisos.

El calendario del torneo de ascenso se adaptará de forma excepcional a la agenda de la selección mayor. La ronda arrancará mañana con un par de encuentros, dejando el viernes libre para la puesta en escena de la selección paraguaya en el amistoso ante Nicaragua, en el encuentro de despedida antes de partir al norte del continente para disputar el mundial Estados Unidos/México/Canadá 2026.

Sábado de alta tensión para el líder de la división

Tras la pausa del viernes, la adrenalina volverá a tope el fin de semana con el plato fuerte de la fecha. El solitario líder de la clasificación, el 12 de Junio de Villa Hayes, entrará en acción en la cargada jornada sabatina, cuando reciba al Deportivo Capiatá, que necesita llevar los puntos a la ciudad de los mitos y leyendas para no quedar muy relegado de los puestos de vanguardia.

La pelea por el segundo boleto de ascenso no da tregua

El cierre de la undécima fecha se estirará hasta el inicio de la próxima semana, manteniendo el suspenso en la parte alta y baja de la tabla. El inmediato perseguidor del “León” chaqueño, ubicado en el segundo puesto de ascenso, el General Caballero de Juan León Mallorquín completará la ronda el lunes visitando al necesitado 3 de Noviembre del Barrio San Pablo, ubicado en el fondo de la tabla de promedios.

Aún así el rojo mallorquino no debe relajarse porque Benjamín Aceval, que recibirá el sábado a Tacuary, se sitúa a un punto, acechando peligrosamente esa zona de privilegio.

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Los partidos de mañana

Paraguarí AC vs. Atlético Tembetary

Estadio: Enrique Soler.

Hora: 16:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Diego Silva y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Rolón.

Deportivo Santaní vs. Resistencia SC

Estadio: Juan José Vázquez.

Hora: 18:30.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: César Caballero y Rodrigo Mendieta.

Cuarto árbitro: José Franco.

Cartelera del sábado

Sportivo Carapeguá vs. Independiente CG

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Hora: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Víctor Dávalos y Marcelo Silva.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Benjamín Aceval vs. Tacuary

Estadio: Isidro Roussillón.

Hora: 10:00.

Árbitro: Marco Franco.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Ever Delgado.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Fernando de la Mora vs. Guaireña FC

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Hora: 17:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Sánchez.

Cuarto árbitro: Víctor Robles.

12 de Junio vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Hora: 19:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Néstor Sotto.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Lunes se completa la ronda

Encarnación FC vs. Sol de América

Estadio: Villa Alegre.

Hora: 17:00.

Árbitro: Juan López.

Asistentes: Denis López y Sandro Romero.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

3 de Noviembre vs. General Caballero JLM

Estadio: Jardines del Kelito.

Hora: 19:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Juan Cristaldo.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol