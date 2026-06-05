Fútbol de Intermedia
05 de junio de 2026 a la - 13:58

Deportivo Santaní da un salto en la clasificación

Richar Mendoza Ortellado (24 años) abrió con su tanto el camino de la goleada del Deportivo Santaní contra Resistencia por 3-0.
Richar Mendoza Ortellado (24 años) abrió con su tanto el camino de la goleada del Deportivo Santaní contra Resistencia por 3-0.Deportivo Santaní

El Deportivo Santaní dio la noche del jueves un salto en la clasificación de la División Intermedia al golear de local por 3-0 a Resistencia Sport Club, por la decimoprimera fecha del campeonato de la segunda categoría de nuestro fútbol.

Por ABC Color

Un partido difícil que lo ganó finalmente con holgura fue el que animó el Deportivo Santaní contra Resistencia, por el undécimo capítulo de la División Intermedia.

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El resultado de 3-0 hasta le queda grande al espectáculo que en gran parte fue nivelado.

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En la etapa complementaria, los sampedranos inclinaron la balanza a su favor. Al llegar al primer tanto, la defensa del Triángulo rojo quedó totalmente desacomodada, facilitando la tarea del conjunto albinegro.

Estadio: Juan José Vázquez (Unión Agrícola). Árbitro: Marcos Galeano. Asistentes: César Caballero y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: José Franco.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos (20’ Horacio Almada); Elián Vogado, Martín Giménez, Fernando Arce y Justo González; Herminio Vera, Adrián Mereles, Brahian Martínez (82’ Sergio Ledesma) y Aldo Villalba (46’ Édgar Villalba); Richar Mendoza (82’ Marcelo González) y Lenon Farías (62’ Jesús Monges). D.T.: Julio Irrazábal.

Resistencia: César Aquino; Rodrigo Duarte, Abel Brítez, Juan Torales y Fernando Vouga (69’ Marcelo Sánchez); Jorge Jara (46’ Fredderick Alfonso), Nolberto Báez, Fernando Escobar (73’ David Medina) y Rodrigo Amarilla (63’ Alberto Martínez); Víctor Velazco (46’ Jonathan Gómez) y Enzo Agüero. D.T.: Humberto García.

Goles: 58’ Richar Mendoza, 88’ Édgar Villalba y 90’ Jesús Monges (S). Amonestados: 24’ Jorge Jara, 45’ Abel Brítez, 52’ Rodrigo Amarilla y 55’ Fernando Vouga (R).