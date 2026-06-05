Paraguarí y Tembetary se reutralizan en Capiatá

En un enfrentamientos equilibrado, Paraguarí y Tembetary empataron 1-1, en el Martín Ledesma de Capiatá, por la decimoprimera fecha de la División Intermedia.
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Las emociones llegaron en la etapa complementaria. Los nómadas llegaron al gol luego de una gran corrida del vallepuqueño Duván Zárate para la resolución del argentino Franco Aragón.
El Toro del noveno departamento igualó mediante un gol olímpico de Willian Candia.
Los rojos, que deberían habilitar un escenario en su ciudad para contar con la fuerza de su afición, sufrieron la expulsión de Roland Escobar por juego brusco grave, por lo que se vieron a aplicar el modo aguante en los tramos finales para asegurar el puntito.
Estadio: Enrique Soler. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Diego Silva y Derlys González. Cuarto árbitro: César Rolón.
Paraguarí AC: Jorge Chena; Alfredo Duarte, Matías Lezcano, Víctor Benítez y Pedro González; Enmanuel Caballero, Esteban Maidana y Willian Candia (70’ Josué Bazán); Víctor Villalba (74’ Óscar Cabrera), Roland Escobar y Diego Godoy (74’ Andrés Ávalos) (94’ Alberto Montiel). D.T.: Luis Fernando Escobar.
Tembetary: Javier Talavera; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Rolando García (81’ David Fleitas) y Néstor Díaz; Cristhian Batte (46’ Franco Aragón), Rodrigo Vera, Édgar Ferreira (59’ Cristian Mercado) y Francisco Esteche; Diego Martínez (70’ Matías Silvero) y Duvan Zárate (70’ José Groselle). D.T.: Sergio Orteman.
Goles: 54’ Franco Aragón (T) y 60’ Willian Candia (P). Amonestados: 2’ Matías Lezcano, 43’ Pedro González y 88’ Esteban Maidana (P); 20’ Víctor Barrios, 32’ Rolando García, 48’ Édgar Ferreira y 78’ Bruno Díaz (T). Expulsado: 75’ Roland Escobar (P).