Independiente CG supera a Carapeguá en el Municipal

El Sportivo Carapeguá no fue capaz de imponer su localía en el Municipal del noveno departamento, siendo superado por el Independiente de Campo Grande 2-0, por la última ronda de la División Intermedia antes del paro por el desarrollo del Mundial.

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Francisco Morel fue la figura goleadora del “Inde” con su doblete. Su primer tanto se produjo al minuto 38, mientras que el segundo cayó al 45, dando tranquilidad a su equipo que fue al descanso con la clara ventaja.

El enfrentamiento contó con la conducción referil de Juan Jara.

Independiente llegó a 18 puntos, con una campaña que comprende 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas, en tanto que el Potro carapegüeño se quedó en 14, con un registro de 4 triunfos, 2 igualdades y 5 caídas.