Sol de América vence a Encarnación FC y trae tres puntos del sur

Sol de América alcanzó su cuarta victoria en la División Intermedia 2026, y lo hizo en un partido muy dinámico ante Encarnación Fútbol Club, en condición de visitante, por el marcador de 3-2, en la continuidad a la 11ª jornada.

Los de Villa Elisa se adelantaron en el marcador con el tanto de penal conseguido por Marcos Gaona (30’). Ya en la etapa complementaria, Marcos Machuca (58’) puso la paridad para el albirrojo de Encarnación. De forma inmediata, Julio Rivarola (63’) volvió a adelantar a Sol en el tanteador y en una jugada desafortunada, Éver Cáceres (72’) marcó contra su valla para el 3-1 parcial a favor del visitante.

Sobre los 84 minutos, Blas Díaz aprovechó un tiro libre penal para que el resultado se ajuste y quede 3-2. Sol de América alcanzó los 17 puntos y Encarnación quedó con 8 unidades.

En la próxima jornada a disputarse, la número 12, Encarnación visitará a Resistencia y Sol de América recibirá al 12 de Junio de Villa Hayes.

Síntesis del partido:

Encarnación FC 2 - Sol de América 3

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Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Juan López. Asistentes: Denis López y Sandro Romero. Cuarto árbitro: Blas Medina.

Encarnación FC: Engel Steffen; Aarón Troche, Ismael Benegas, Juan Roldán y Éver Cáceres; Víctor Corvalán (46’ Marcos Machuca), Blas Díaz, Christian Martínez (46’ Alberto Mongelós) y Nelson Sanabria; Enrique Balbuena (76’ William Casanova) y Antonio Samaniego. D.T.: Germán Gamarra.

Sol de América: Faustino Piotti; Jorge González, Franco Ortellado, Juan Patiño y Joel Jiménez; Ángel Aguayo, Brahian Fernández y Víctor Argüello (60’ Pablo Viudez); Jorge Benegas (71’ Jorge Mora), Sergio Bareiro (46’ Gerardo Kovacs) (88’ Kevin Benites) y Marcos Gaona (60’ Julio Rivarola). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 30’ Marcos Gaona, de penal (SA); 58’ Marcos Machuca (E); 63’ Julio Rivarola y 72’ Éver Cáceres c/s/v (SA); 84’ Blas Díaz, de penal (E). Amonestados: 27’ Blas Díaz, 70’ Alberto Mongelós, 80’ Éver Cáceres y 84’ Pedro Arce (E); 54’ Juan Patiño, 76’ Jorge Mora y 82’ Franco Ortellado (SA).