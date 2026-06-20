Claudio Vargas toma la conducción de Independiente CG

Con una campaña de cinco victorias, tres empates y tres derrotas, Independiente de Campo Grande ocupa la cuarta posición en la División Intermedia, con 18 unidades, solamente superado por los líderes General Caballero de Juan León Mallorquín y 12 de Junio de Villa Hayes, que tienen 24, y Benjamín Aceval de Villa Hayes, que cuenta con 23.

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Pese a los números positivos, el “Inde” prescindió de los servicios del entrenador encarnaceno Pablo Caballero y nombró en su reemplazo a Claudio David Vargas, quien venía trabajando en Guaraní, siendo considerado técnico residente en la Toldería, alguna vez interino en Primera.

La institución capitalina tiene un particular manejo. Su presidente es Saturnino “Nino” Gamarra, pero el fútbol es gerenciado, contando con Enrique Landaida como brazo ejecutor de las órdenes de los empresarios que ponen el dinero.

Una fuente indicó a ABC que la salida de Caballero se dio porque el profesional “no llegaba a los jugadores” y que los atletas necesitan un conductor “con mano dura”, dando a entender que era necesario un ajuste de tuerca en el aspecto disciplinario.

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El torneo del segundo nivel se encuentra parado por el desarrollo de la fase de grupos del Mundial Norteamérica 2026. En la reanudación, Independiente lidiará con Benjamín Aceval, el lunes 29 del mes en curso, en el estadio Ricardo Grégor, a las 18:00, por la decimosegunda fecha del circuito que consta de 30 rondas.