Un partido sabatino y cinco dominicales por el Nacional B

De la decimoquinta edición del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior participan 14 clubes, de los cuales siete son del departamento del Alto Paraná.
Lea más: Olimpia de Itá vence a Colegiales en la Primera B
Los Grupos A y B cuentan con cuatro componentes, en tanto que el C y el D solo tienen tres. Los dos primeros de cada llave accederán a los cuartos de final.
La fase regular de la competición cuenta con seis rondas, tras las cuales seis elencos levantarán el pañuelo del adiós.
La lista de campeones del Nacional B está compuesta por 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (2011), Liga Caacupeña (2012), Liga Caaguazú (2013), Ovetense (2014 y 2015), 22 de Setiembre de Encarnación (2016), 2 de Mayo (2017), General Caballero de Juan León Mallorquín (2018), Guaraní de Trinidad (2019), Deportivo Itapuense (2021), Sportivo Carapeguá (2022), 12 de Junio de Villa Hayes (2023), Guaraní de Fram (2024) y 15 de Mayo de Itapé (2025), redenominado a partir de esta temporada Quinceno FC.