Fútbol de Ascenso de Paraguay
26 de junio de 2026 a la - 13:09

Un partido sabatino y cinco dominicales por el Nacional B

Equipo de Guaraní de Fram, que este sábado visita al 1º de Setiembre de Benjamín Aceval.
Equipo de Guaraní de Fram, que este sábado visita al 1º de Setiembre de Benjamín Aceval.UFI

Un partido se disputará el sábado y cinco el domingo por la tercera fecha del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior que otorga al campeón una plaza a la División Intermedia 2027.

Por ABC Color

De la decimoquinta edición del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior participan 14 clubes, de los cuales siete son del departamento del Alto Paraná.

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Los Grupos A y B cuentan con cuatro componentes, en tanto que el C y el D solo tienen tres. Los dos primeros de cada llave accederán a los cuartos de final.

La fase regular de la competición cuenta con seis rondas, tras las cuales seis elencos levantarán el pañuelo del adiós.

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La lista de campeones del Nacional B está compuesta por 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (2011), Liga Caacupeña (2012), Liga Caaguazú (2013), Ovetense (2014 y 2015), 22 de Setiembre de Encarnación (2016), 2 de Mayo (2017), General Caballero de Juan León Mallorquín (2018), Guaraní de Trinidad (2019), Deportivo Itapuense (2021), Sportivo Carapeguá (2022), 12 de Junio de Villa Hayes (2023), Guaraní de Fram (2024) y 15 de Mayo de Itapé (2025), redenominado a partir de esta temporada Quinceno FC.