Partidos del lunes de la División Intermedia pasan al martes

El próximo lunes, Paraguay enfrentará a Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, a las 17:30 de nuestro país, en Foxborough, a unos 35 kilómetros de Boston, capital del estado de Massachusetts.

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Como la Albirroja acaparará la atención del país futbolero, los encuentros fijados para ese día por el capítulo 12 de la División Intermedia -segunda categoría de nuestro balompié- se desarrollarán el martes.

La ronda se inició en la mañana de este sábado, con el triunfo de Tacuary por 4-2 sobre Tembetary, en el barrio Vista Alegre de Asunción.

Capiatá y Carapeguá juegan a las 15:30, mientras que General Caballero de Juan León Mallorquín y Fernando de la Mora lidiarán a las 18:00, en Ka’arendy.

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Programa y jueces para la continuidad de la fecha

Domingo 28

3 de Noviembre vs. Paraguarí AC

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Denis López y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: José Franco.

Guaireña FC vs. Deportivo Santaní

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 15:30.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Jesús Alcaraz y Noel Duarte.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Sol de América vs. 12 de Junio de Villa Hayes

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Martes 30

Resistencia vs. Encarnación FC

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 15:30.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Lucio García.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Independiente de Campo Grande vs. Benjamín Aceval

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Eduardo Britos.