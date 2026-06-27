Tacuary conquista su primera victoria de la temporada

Las emociones de la División Intermedia vuelven luego de la pausa por la participación de la selección nacional en la fase de grupos del Mundial 2026. Por fin, Tacuary pudo cantar victoria al superar por 4-2 a Tembetary, en el capitalino barrio Vista Alegre.

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El choque, con el que se abrió la decimosegunda fecha del campeonato del segundo nivel de nuestro fútbol fue emocionante.

Los nómadas abrieron la cuenta, el Buque barriojarense pasó de perdedor a ganar, los rojiverdes igualaron hasta que en los tramos final se dieron los tantos para la anhelada victoria de los albinegros.

En la ronda siguiente, Tacuary visitará a Paraguarí AC, en tanto que Tembetary recibirá a Independiente de Campo Grande.

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Juan Eduardo López. Asistentes: Armindo Rojas y Carlos Valdovinos. Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

Tacuary: Favio Marín; Alexis Aguilera, Junior Franco, Jesús Asta y Rodney Pedrozo; Matías Rodríguez, Junior Pineda (86’ Pablo Espinoza), Felipe Ferro y Fernando Cabrera (81’ Nazareno Palavecino); Santiago Salcedo (78’ Ricardo Britos) y Martín Núñez (78’ Jesús Servín). D.T.: Braulio Armoa.

Tembetary: Javier Talavera; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Rolando García y Néstor Díaz; Juan Francisco Esteche, Édgar Ferreira (63’ Cristian Mercado), Franco Aragón (63’ Lucas Zalazar), Rodrigo Vera y Duván Zárate (71’ Matías Silvero); Diego Martínez. D.T.: Sergio Orteman.

Goles: 3’ Francisco Esteche y 75’ Diego Martínez (Tem.); 45’ Matías Rodríguez, 58’ Santiago Salcedo, de penal, 76’ Martín Núñez y 90’ Pablo Espinoza (Tac.). Amonestado: 60’ Franco Aragón (Tem.).