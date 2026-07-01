Benjamín Aceval es el único líder de la División Intermedia

En un duelo con final vibrante, disputado la noche del martes en Asunción, Benjamín Aceval logró una gran victoria contra Independiente de Campo Grande por 2-1, para pasar a comandar las posiciones de la División Intermedia, al cumplirse 12 de las 30 rondas que comprende el torneo de la segunda categoría de la APF.

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Osvaldo Argüello puso al frente con su tanto al elenco chaqueño. El local empató a través de Francisco Morel, mientras que sobre el final, Kevin Quiñónez registró el tanto de la victoria al nuevo puntero de la competición.

En la próxima fecha, “Inde” jugará con Tembetary y Benjamín Aceval cotejará con Deportivo Capiatá.

Estadio: Ricardo Grégor. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Carlos Figueredo. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Eduardo Britos.

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Independiente CG: Carlos Quiñónez; Esteban Mendoza, José Portillo, Diego Aguada y Rogelio Espínola (72’ Fulgencio Oviedo); Aldo Vera (57’ Ronald Roa), Nicolás Rojas, Claudio Burgos (86’ Carlos Gavilán) y Víctor Rivarola (72’ Kevin Lezcano); Dramane Diarra y Francisco Morel (86’ Luis Vargas). D.T.: Claudio Vargas.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera (46’ Aldo Morel), Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (85’ Rolando Ortiz), Santiago López (66’ Óscar Prieto), Sebastián Benítez y Rony Giménez (46 Ricardo Bordón); Nery Castro (78’ Emmanuel Morales) y Osvaldo Argüello. D.T.: Rubén Roussillón.

Goles: 29’ Osvaldo Argüello y 83’ Kevin Quiñónez (BA); 45’ Francisco Morel (I). Amonestados: 6’ Sebastián Benítez y 91’ Emmanuel Morales (BA).