Resistencia aplica un golpe “Bajo” a Encarnación

El duelo entre Resistencia y Encarnación se disputó en el barrio Ricardo Brugada de Asunción, conocido por algunos como la Chacarita y por otros como el Bajo. El conjunto local se impuso por 1-0.

Lea más: Olimpia de Itá festeja en casa en la Copa Paraguay

En la ronda de reanudación de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Triángulo rojo se hizo fuerte en casa contra un rival que no logra asentarse para alcanzar el protagonismo esperado en el circuito.

Rodrigo Amarilla, con pasado en el fútbol profesional en Guaraní, General Caballero de Juan León Mallorquín y en el propio “Resi”, fue el autor del único gol con el cual el elenco dirigido técnicamente por Humberto García logró tres importantes puntos.

En la próxima fecha, Resistencia visitará al 12 de Junio de Villa Hayes, mientras que Encarnación recibirá a Guaireña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estadio: Tomás Beggan Correa. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Saturnino Cáceres y Lucio García. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

Resistencia: César Aquino; Aquilino Giménez, Rodrigo Duarte, Abel Brítez y Yony Villazanti; Fernando Escobar (70’ Armando Samaniego), Fredderik Alfonso (80’ Fernando Vouga), Alexis Delgado y Rodrigo Amarilla (84’ Gonzalo Medina); Enzo Agüero (80’ Marcel Sánchez) y Aníbal Vega (70’ Jonathan Gómez). D.T.: Humberto García.

Encarnación: José Aquino Allende; Aarón Troche (76’ Ian Barrios), Ismael Benegas, Juan Roldán y Éver Cáceres; Pedro Arce (60’ Willian Casanova), Blas Díaz (66’ Jorge Pineda), Christian Martínez (66’ Joshua Vega) y Alberto Andino (60’ Marcos Machuca); Enrique Balbuena y Derlis Ortiz. D.T.: Germán Gamarra.

Gol: 64’ Rodrigo Amarilla (R). Amonestados: 44’ Pedro Arce y 83’ Joshua Vera (E); 73’ Yony Villazanti y 87’ Armando Samaniego (R). Expulsado: 75’ Enrique Balbuena (E).