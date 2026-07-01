Fútbol de Intermedia
01 de julio de 2026 a la - 13:51

Santaní logra una gran victoria contra Guaireña en el Parque

El experimentado Marcelo González (izquierda) se acerca para unirse al festejo tras una anotación del Deportivo Santaní contra Guaireña.
El experimentado Marcelo González (izquierda) se acerca para unirse al festejo tras una anotación del Deportivo Santaní contra Guaireña.APF

El Deportivo Santaní obtuvo en la mañana de este miércoles una valiosa victoria por 2-0 sobre Guaireña FC, en el Parque de Villarrica.

Por ABC Color

En el último duelo de la decimosegunda fecha de la División Intermedia, Deportivo Santaní venció de visitante por 2-0 a Guaireña FC, en Villarrica.

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El duelo debió cumplirse el pasado domingo, pero fue postergado debido a las malas condiciones climáticas.

Con un tanto marcado en cada etapa, el conjunto albinegro sampedrano se adjudicó el valioso triunfo para dar un salto en la clasificación.

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En la siguiente fecha, el Deportivo Santaní recibirá a General Caballero de Juan León Mallorquín, mientras que Guaireña visitará a Encarnación.

Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Juan Jara. Asistentes: Jesús Alcaraz y Noel Duarte. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Guaireña: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Esteban Samudio, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia (89’ Ivo Parzajuk); Juan Salcedo, Rosalino Toledo (67’ Erwin Quintana), Jorge Mendoza y Gastón Muñoz (46’ Jeferson Torales); Antonio Marín (62’ Marcos Peña) y Cornelio González (46’ Édgar González). D.T.: César Castro.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Martín Giménez, Fernando Arce y Elian Vogado; Adrián Mereles (90’ Juan González), Herminio Vera y Aldo Villalba (46’ Alexander Núñez); Brahian Martínez (84’ Matías López), Marcelo González (84’ Édgar Villalba) y Lenon Farías (60’ Juan Mereles). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 13’ Lenon Farías y 71’ Juan Mereles (S). Amonestados: 37’ Lenon Farías y 85’ Marcelo González (S); 64’ Jeferson Torales, 66’ Rosalino Toledo y 87’ Jorge Mendoza (G).