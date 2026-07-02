Encarnación FC, cuatro técnicos en planilla en 13 fechas

La estabilidad no es una característica de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que es una “trituradora” de entrenadores.

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El miércoles, Encarnación FC dio la bienvenida a un hijo de la ciudad, Pablo Caballero, con el que intentará enderezar el rumbo en la competición.

Caballero llega en reemplazo del argentino Germán Gamarra, quien dirigió cuatro partidos en el circuito y los perdió todos, contra Independiente de Campo Grande, Deportivo Capiatá, Sol de América y Resistencia.

Los itapuenses iniciaron la temporada bajo la orientación de Héctor Marecos, quien dejó el cargo para dirigir a Sol de América. Este cambio fue forzado; los demás se dieron por escasa producción.

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De manera interina estuvo Julio César Cabrera, que tampoco pudo sacar buenos resultados para pasar de provisorio a fijo.

Cumplidas 12 rondas de la Intermedia, Encarnación FC ocupa la penúltima posición, con 8 puntos, con una campaña que comprende 2 victorias, 2 empates y 8 descalabros.

En la decimotercera ronda, el elenco albirrojo enfrentará el próximo lunes 6 a Guaireña FC, en el estadio Villa Alegre, a las 16:30, en el estreno de Pablo Caballero.