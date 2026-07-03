Capítulo 13 de la Intermedia, con seis partidos con VAR

La aplicación de la tecnología en la División Intermedia tiene como objetivo minimizar los errores referiles. En la decimotercera ronda, que se abre este viernes, seis de los ocho partidos contarán con videoarbitraje.

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El hecho más llamativo se registra con el Deportivo Santaní, el representante sampedrano en la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que deberá oficiar de local en Carapeguá, a unos 195 kilómetros de distancia, debido a que sus escenarios, tanto del Unión Agrícola como el del Mariscal López (La Catedral) no cuentan -al menos por ahora- con las plataformas para la ubicación de los equipos tecnológicos.

La nueva ronda de la Intermedia se desarrollará de acuerdo al siguiente programa:

Viernes 3

Paraguarí AC vs. Tacuary

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Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 14:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

Fernando de la Mora vs. 3 de Noviembre

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 17:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Luis Onieva y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Nancy Fernández.

Domingo 5

Deportivo Santaní vs. General Caballero JLM

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo Carapeguá vs. Sol de América

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 15:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Héctor Balbuena.

12 de Junio de Villa Hayes vs. Resistencia

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Hora: 15:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Juan Eduardo López.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Britos.

Lunes 6

Encarnación FC vs. Guaireña FC

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 16:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Benjamín Aceval de Villa Hayes vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 19:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Martes 7

Atlético Tembetary vs. Independiente CG

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 19:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: José Cuevas y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Zulma Quiñónez.