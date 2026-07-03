Tacuary se impone sobre Paraguarí con gol de Sasá

Tacuary logró tres valiosos puntos contra Paraguarí AC, al que venció por 1-0 con gol de Santiago Salcedo (Sasá), en el arranque del decimotercer capítulo de la División Intermedia 2026.

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La primera etapa se cerró con el marcador en blanco. En la complementaria, el Buque barriojarense pudo pasar al frente y conservar su ventaja frente al Toro del noveno departamento, que cumple una campaña para el olvido en su estreno en el circuito.

En la próxima ronda, Paraguarí jugará de visitante con Fernando de la Mora, en tanto que Tacuary lidiará con Independiente de Campo Grande en el campo sintético del estadio Ricardo Grégor.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza. Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Marco Franco.

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Paraguarí: Jorge Chena; Kevin Núñez, Matías Lezcano (65’ Marcelo Garcete), Víctor Benítez y Tobías Vargas; Diogo Portillo (54’ Víctor Villalba), Enmanuel Caballero, Willian Candia (46’ Óscar Cabrera), Esteban Maidana (49’ Josué Bazán) y Diego Godoy (65’ Carlos Ruiz); José Godoy. D.T.: Luis Fernando Escobar.

Tacuary: Favio Marín; Alexis Aguilera, Junior Franco, Jesús Asta y Rodney Pedrozo (83’ Nazareno Palavecino); Fernando Cabrera (56’ Ricardo Britos), Junior Pineda (56’ Jesús Servín), Felipe Ferro y Matías Rodríguez; Martín Núñez (75’ Pablo Espinoza) y Santiago Salcedo (75’ Leandro Canet). D.T.: Braulio Armoa.

Gol: 67’ Santiago Salcedo (T). Amonestados: 57’ Alexis Aguilera y 64’ Jesús Servín (T); 61’ Víctor Villalba y 65’ Tobías Vargas (P). Expulsado: 73’ Alexis Aguilera (T).