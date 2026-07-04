Fernando de la Mora y 3 de Noviembre se neutralizan en Vista Alegre

Fernando de la Mora y 3 de Noviembre se neutralizaron con la igualdad a dos tantos del viernes en el barrio Vista Alegre, en la frontera con el barrio Palomar de Lambaré.

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Ambos clubes se encuentran en la zona de descenso de la División Intermedia a la Primera B (de la segunda a la tercera categoría de nuestro fútbol), por lo que necesitan sumar de a tres.

El Prócer marcha en el puesto 12 entre 16 competidores, mientras que el Tricolor del barrio San Pablo está último, aún sin ganar en la competición.

En la ronda siguiente, Fernando de la Mora recibirá al también necesitado Paraguarí AC, mientras que 3 de Noviembre lidiará con Deportivo Santaní, que se encuentra en la parte alta de la clasificación.

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Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: Derlis López. Asistentes: Luis Onieva y José Mercado. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: José Natanael Méndez. AVAR: Nancy Fernández.

Fernando de la Mora: Hernán Domínguez; Ariel Benítez, José Ojeda, Gustavo Navarro y Alan Velázquez; Augusto Franco, Derlis Benítez, Luciano Taboada (89’ Aquiles Palacios) y Alan Valenzuela (46’ Rodney Chaparro); Luis Galeano (69’ Rossney Aquino) y Derlis Almada (69’ Isaías Gavilán). D.T.: Carlos Recalde.

3 de Noviembre: Alan Vento; Jesús Godoy, Alexis Prieto, Gustavo Mencia y Hugo Aquino; Hugo Caballero (56’ Heric Torres), Marcos Riveros, Lucas Franco (19’ Alexis González) y Rodrigo Arévalo; Diego Álvarez e Iván Maciel (56’ Ángel Gómez). D.T.: Ángel Martínez.

Goles: 51’ Augusto Franco y 80’ Rossney Aquino (FM); 64’ Ángel Gómez y 71’ Rodrigo Arévalo (3N). Amonestados: 22’ Hugo Aquino, 31’ Alexis Prieto, 34’ Iván Maciel, 37’ Hugo Caballero, 42’ Gustavo Mencia y 85’ Heric Torres (3N); 29’ Derlis Almada, 39’ Augusto Franco y 45’ Gustavo Navarro (FM).