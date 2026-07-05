Santaní conquista su tercera victoria consecutiva

Aún resignando su localía, el ascendente Deportivo Santaní pudo salir airoso por 2-1 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín, que lideró la División Intermedia en el primer tramo y ahora viene sufriendo una peligrosa frenada.

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El conjunto sampedrano jugó en Carapeguá debido a que sus dos escenarios, Unión Agrícola y Mariscal López (La Catedral) no cuentan con la estructura necesaria para los equipamientos del VAR. Su dirigencia deberá hacer el esfuerzo económico para contar con el apoyo de la afición local en esta mejorada campaña que comprende tres victorias seguidas (lleva ocho cotejos sin derrotas).

El potente atacante vallepuqueño Juan Ezequiel Mereles (Juanchi) abrió con su tanto el camino de la victoria para Santaní, al minuto 45, mediante un tiro penal.

El Rojo mallorquino apretó el acelerador en el segundo tiempo y llegó a la paridad mediante un autogol de Elián Vogado, al 84.

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Al 91, Jesús Monges estableció el tanto de la victoria para Santaní, que llevó a 21 puntos, mientras que General Caballero se quedó en 24. El líder del circuito es Benjamín Aceval de Villa Hayes, con 26.

En la ronda siguiente, Santaní lidiará con 3 de Noviembre, en tanto que General Caballero jugará con Encarnación FC, en el Ka’arendy.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Alipio Colmán. Asistentes: Carmelo Candia y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro: César Avel Rolón. VAR: Ulises Mereles. AVAR: Christian Sosa.

Deportivo Santaní: Gustavo Arévalos; Justo González, Fernando Arce, Martín Giménez y Elián Vogado; Adrián Mereles (81’ Alexander Núñez), Herminio Vera (81’ Jesús Monges), Brahian Martínez y Marcelo González (81’ Junior Domínguez); Juan Ezequiel Mereles (68’ Juan González) y Lenon Farías (29’ Édgar Villalba). D.T.: Julio Irrazábal.

General Caballero JLM: Carlos Urán; Juan Martínez (85’ Jesús Barrios), Miller Mareco, César Castellano y Gabriel Molinas; Richard Salinas (46’ Matías González), Enzo Alegre (46’ Néstor Gómez), Marcelo Paredes y Jorge Colmán; Sergio Ramírez (72’ Axel Baigorria) y Alexis Araújo (64’ Mauricio Rojas). D.T.: Guillermo Silva.

Goles: 45’ Juan Mereles, de penal y 91’ Jesús Monges (DS); 84’ Elián Vogado, en contra (GC). Amonestados: 8’ Juan Martínez, 73’ Jorge Colmán y 92’ César Castellano (GC); 35’ Justo González y 57’ Marcelo González (DS).