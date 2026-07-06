“Achu” es nuevo entrenador del 3 de Noviembre

Aún sin ganar en la temporada, el 3 de Noviembre recurre a un nuevo cambio de timón en su intento por mejorar su pálida imagen en la División Intermedia.

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De reciente experiencia europea como integrante del cuerpo técnico residente de Cerro Porteño, Jorge Daniel Achucarro deja momentáneamente el Ciclón para darle una mano al Tricolor del barrio San Pablo.

El estreno de “Achu” será el próximo sábado contra el ascendente Deportivo Santaní, en duelo de la decimocuarta fecha del torneo de la segunda categoría a disputarse en el estadio de River Plate, Jardines del Kelito, a las 10:00.

El 3 de Noviembre, que ascendió a la Intermedia tras el subcampeonato de la Primera División B 2025 y su triunfo en la Promoción contra el 15 de Mayo de Itapé, comenzó el año con el mismo técnico con el que subió al segundo nivel de nuestro fútbol, José Martínez Jacquet.

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Debido al flojo inicio de torneo, el “3” prescindió de los servicios de su conductor, nombrando en su reemplazo a Ángel Marcelo Martínez, quien tampoco pudo enderezar el rumbo, por lo que también debió abandonar el cargo.

La campaña tricolor comprende siete empates y seis derrotas, con 12 anotaciones a favor y 20 en contra.