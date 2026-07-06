Carapeguá y Sol de América, con fuerzas parejas

Con un tempranero gol, Sol de América se puso al frente en el marcador contra Sportivo Carapeguá, que igualó en el primer tiempo. El 1-1 ya no se movería en la complementaria.

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El Potro carapegüeño llegó a 15 puntos, mientras que el Danzarín cuenta con 21, producto lógicamente de una mejor campaña en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas y que otorga dos plazas al círculo privilegiado.

En la ronda siguiente, Sportivo Carapeguá visitará a Resistencia, mientras que Sol de América será local ante Benjamín Aceval.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: José Villagra y Derlys González. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Héctor Balbuena.

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Carapeguá: Alex Báez; Marcelo Riveros (76’ Gustavo Medina), Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera y Éver Gaona (46’ Fernando Vega); Fernando Delvalle (61’ Braian Brítez), Milver Aquino, Derlis Orué y Julio Asprilla (76’ Derlis Mereles); Leonardo Galeano y Jorge Quintana (85’ Hugo González). D.T.: Marco Prieto.

Sol de América: Faustino Piotti; Jorge González, Franco Ortellado, Kevin Benites y Joel Jiménez; Fernando Leguizamón (70’ Gerardo Kovacs), Gustavo Marecos (75’ Sergio Bareiro), Brahian Fernández (89’ Ángel Aguayo) y Enzo Rodas (70’ Marcos Gaona); Víctor Argüello y Julio Rivarola (89’ Fernando Ruiz Díaz). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 8’ Víctor Argüello (SA) y 31’Jorge Quintana, de penal (C). Amonestado: No hubo.