Fútbol de Intermedia
06 de julio de 2026 a la - 11:34

Carapeguá y Sol de América, con fuerzas parejas

Jorge Quintana (derecha), autor del tanto del Sportivo Carapeguá, intenta superar la marca de Brahian Fernández.
Jorge Quintana (derecha), autor del tanto del Sportivo Carapeguá, intenta superar la marca de Brahian Fernández.APF

Sportivo Carapeguá y Sol de América igualaron el domingo en el noveno departamento 1-1, por la decimotercera fecha de la División Intermedia.

Por ABC Color

Con un tempranero gol, Sol de América se puso al frente en el marcador contra Sportivo Carapeguá, que igualó en el primer tiempo. El 1-1 ya no se movería en la complementaria.

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El Potro carapegüeño llegó a 15 puntos, mientras que el Danzarín cuenta con 21, producto lógicamente de una mejor campaña en la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que consta de 30 rondas y que otorga dos plazas al círculo privilegiado.

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En la ronda siguiente, Sportivo Carapeguá visitará a Resistencia, mientras que Sol de América será local ante Benjamín Aceval.

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: José Villagra y Derlys González. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Héctor Balbuena.

Carapeguá: Alex Báez; Marcelo Riveros (76’ Gustavo Medina), Jorge Rodríguez, Alfredo Cabrera y Éver Gaona (46’ Fernando Vega); Fernando Delvalle (61’ Braian Brítez), Milver Aquino, Derlis Orué y Julio Asprilla (76’ Derlis Mereles); Leonardo Galeano y Jorge Quintana (85’ Hugo González). D.T.: Marco Prieto.

Sol de América: Faustino Piotti; Jorge González, Franco Ortellado, Kevin Benites y Joel Jiménez; Fernando Leguizamón (70’ Gerardo Kovacs), Gustavo Marecos (75’ Sergio Bareiro), Brahian Fernández (89’ Ángel Aguayo) y Enzo Rodas (70’ Marcos Gaona); Víctor Argüello y Julio Rivarola (89’ Fernando Ruiz Díaz). D.T.: Héctor Marecos.

Goles: 8’ Víctor Argüello (SA) y 31’Jorge Quintana, de penal (C). Amonestado: No hubo.