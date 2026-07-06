Guaireña FC se impone en Encarnación

Un tremendo golpe de autoridad fue el que dio Guaireña FC en la capital del departamento de Itapúa, donde venció por 2-1 al inestable Encarnación FC, que contaba con el estreno del técnico Pablo Caballero.

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El primer tiempo se cerró con el marcador en blanco. Al minuto 52, el conjunto del cuarto departamento llegó al primer gol mediante Martín Amarilla. La segunda conversión llegó al 59, a través de Juan Jesús Salcedo, de tiro penal.

El descuento local se produjo al 94, mediante Derlis Ortiz. El tiempo ya no dio para más, concretándose el gran triunfo de Guaireña, que llegó a 21 puntos. Encarnación marcha penúltimo, con 8 unidades.

Estadio: Villa Alegre. Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Cristóbal Alderete y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Jhonatan González.

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Encarnación: José Aquino Allende; Josué Mora (72’ Alexis Zorrilla), Ismael Benegas, Juan Roldán y Éver Cáceres (72’ Alberto Mongelós); Jorge Pineda, Blas Díaz (57’ Alberto Andino) y Christian Martínez; Fernando Viveros, Alan Centurión (57’ Derlis Ortiz) y William Casanova (57’ Marcos Machuca). D.T.: Pablo Caballero.

Guaireña: Alejandro Machuca; Jaime Peralta, Hugo Portillo, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia; Juan Salcedo (89’ Antonio Marín), Jorge Mendoza, Rosalino Toledo (89’ José Arias) y Cristian Paredes (46’ Édgar González); Jeferson Torales (74’ Luis Araújo) y Martín Amarilla (81’ Aarón Monges). D.T.: César Castro.

Goles: 52’ Martín Amarilla y 59’ Juan Salcedo, de penal (G); 94’ Derlis Ortiz (E). Amonestados: 58’ Christian Martínez y 66’ Josué Mora (E).