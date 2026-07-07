Benjamín Aceval, empate y punta compartida

Para seguir como puntero solitario de la División Intermedia, el Benjamín Aceval debía vencer al duro Deportivo Capiatá, con el que terminó empatando 1-1, por la decimotercera ronda del campeonato de la segunda categoría de nuestro fútbol.

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Osvaldo Argüello adelantó al conjunto chaqueño, mientras que Antonio “Demonio” Bareiro estableció la paridad en la etapa inicial.

En la complementaria, el tablero no se movería, pese al intento de los protagonistas por quedarse con los tres puntos.

En la próxima fecha, Benjamín Aceval será visitante de Sol de América, en tanto que Capiatá será local contra Tembetary.

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Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: David Ojeda. Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Esteban Testta.

Benjamín Aceval: Antonio González; Aldo Morel, Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (85’ Enmanuel Morales), Santiago López, Willian Cuevas (81’ Óscar Prieto) y Rony Giménez (46’ Armando Parra) (81’ Roque Florenciáñez); Osvaldo Argüello y Nery Castro. D.T.: Rubén Roussillón.

Capiatá: Aldo Bareiro; Guido Verdún (76’ Juaquín Ojeda), Juan Ojeda, Ángel Lezcano y Jorge Benítez; José Escurra (85’ Juan Franco), Justo Figueredo (76’ Jonatan Otazú), Juan Garay y Walter Gaona; Antonio Bareiro y Marcelo Benítez. D.T.: Jorge Gamarra.

Goles: 26’ Osvaldo Argüello (BA) y 34’ Antonio Bareiro (C). Amonestados: 30’ Joel Aquino y 64’ Osvaldo Argüello (BA); 46’ Antonio Bareiro, 64’ Juan Ojeda y 84’ Jonatan Otazú (C).