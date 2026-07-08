Tembetary e Independiente CG igualan en vibrante duelo

Un gran partido fue el que protagonizaron Atlético Tembetary e Independiente de Campo Grande, en el cierre del decimotercer capítulo de la División Intermedia, la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol que otorga dos cupos al círculo privilegiado. Fue empate de 2-2.

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Con dos cabezazos y antes de cumplirse el cuarto de hora, el “Inde” estableció una clara ventaja en el marcador, hasta que se produjo la reacción de los “nómadas”, que igualaron con el doblete del Diego “Chino” Martínez, segundo máximo artillero del certamen, con 9 goles, uno menos que Osvaldo Argüello, del Benjamín Aceval de Villa Hayes.

Independiente ocupa el octavo puesto de la clasificación, en tanto que Tembetary se encuentra noveno.

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Blas Antonio Romero. Asistentes: José Cuevas y Diego Silva. Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Zulma Quiñónez.

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Tembetary: Francisco Peralta; Víctor Barrios, Bruno Díaz, Aníbal Gómez y Lucas Zalazar (77’ Matías Silvero); Cristian Mercado, Rodrigo Vera, Leonardo Rolón (77’ Néstor Díaz) y Duván Zarate; Diego Martínez y Juan Francisco Esteche. D.T.: Sergio Orteman.

Independiente CG: Carlos Quiñónez; Diego Aguada, Carlos Rolón, José Portillo y Rogelio Espínola; Dramane Diarra, Nicolás Rojas (74’ Víctor Rivarola), Claudio Burgos y Denis Zárate (58’ Carlos Gavilán); Francisco Morel (74’ Ronald Roa) y Sergio Dietze. D.T.: Claudio Vargas.

Goles: 6’ Denis Zárate y 10’ José Portillo (I); 30’ y 42’ Diego Martínez (T). Amonestados: 35’ Lucas Zalazar (T); 50’ Nicolás Rojas, 56’ Dramane Diarra, 63’ Claudio Burgos, 86’ Sergio Dietze y 92’ Carlos Gavilán (I).