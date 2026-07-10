Apertura de un nuevo capítulo de la División Intermedia

Los dos partidos de esta jornada, correspondientes a la decimocuarta ronda de la División Intermedia, se disputarán en Asunción, en los barrios Ricardo Brugada y Vista Alegre. El programa:
Lea más: Tembetary e Independiente CG igualan en vibrante duelo
Viernes 10
Resistencia vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Tomás Beggan Correa.
Horario: 15:30.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Armindo Rojas y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: José Franco.
Fernando de la Mora vs. Paraguarí AC
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 18:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Carmelo Candia y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: José Rodrigo Armoa.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Christian Sosa.
Sábado 11
3 de Noviembre vs. Deportivo Santaní
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 10:00.
Árbitro: Carlos Paul Benítez.
Asistentes: Diego Silva y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Zulma Quiñónez.
General Caballero JLM vs. Encarnación FC
Estadio: Ka’arendy.
Hora: 15:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Natanael Méndez.
AVAR: Nancy Fernández.
Domingo 12
Guaireña FC vs. 12 de Junio
Estadio: Parque del Guairá.
Horario: 10:00.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: José Cuevas y José Mercado.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Esteban Testta.
Sol de América vs. Benjamín Aceval
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 15:00.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Eduardo Britos.
Lunes 13
Independiente CG vs. Tacuary
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 17:00.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García.
Cuarto árbitro: Jhonatan González.
Deportivo Capiatá vs. Atlético Tembetary
Estadio: Erico Galeano.
Horario: 19:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: José Cuevas.