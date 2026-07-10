Fútbol de Intermedia
10 de julio de 2026 a la - 10:24

Apertura de un nuevo capítulo de la División Intermedia

Jorge "Conejo" Benítez (33 años), experimentada figura ofensiva del Deportivo Capiatá.
Jorge "Conejo" Benítez (33 años), experimentada figura ofensiva del Deportivo Capiatá.APF

Este viernes se abre la decimocuarta fecha de la División Intermedia, la segunda categoría de nuestro fútbol que otorga dos plazas al círculo privilegiado.

Por ABC Color

Los dos partidos de esta jornada, correspondientes a la decimocuarta ronda de la División Intermedia, se disputarán en Asunción, en los barrios Ricardo Brugada y Vista Alegre. El programa:

Lea más: Tembetary e Independiente CG igualan en vibrante duelo

Viernes 10

Resistencia vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Tomás Beggan Correa.

Horario: 15:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Armindo Rojas y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: José Franco.

Fernando de la Mora vs. Paraguarí AC

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 18:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Carmelo Candia y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: José Rodrigo Armoa.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

Imagen sin descripción

Sábado 11

3 de Noviembre vs. Deportivo Santaní

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 10:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Zulma Quiñónez.

General Caballero JLM vs. Encarnación FC

Estadio: Ka’arendy.

Hora: 15:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Natanael Méndez.

AVAR: Nancy Fernández.

Domingo 12

Guaireña FC vs. 12 de Junio

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y José Mercado.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Esteban Testta.

Sol de América vs. Benjamín Aceval

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 15:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Carlos Figueredo.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Britos.

Lunes 13

Independiente CG vs. Tacuary

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 17:00.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Lucio García.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Deportivo Capiatá vs. Atlético Tembetary

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 19:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: José Cuevas.