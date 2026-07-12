El 12 de Junio, un León que ruge en el Parque

Guaireña FC encaraba en duelo con expectativas de bajar a uno de los punteros, 12 de Junio de Villa Hayes, para aproximarse a los puestos de vanguardia de la División Intermedia.

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Sin embargo, el León chaqueño rugió en el Parque de Villarrica para imponerse por 1-0 mediante un gran gol que llegó tras un pase largo de Axel Loncharich para la recepción con técnica del balón y la definición de calidad del encarnaceno Héctor “Pipo” Lezcano.

En la complementaria, el local buscó el empate, aunque con desorden. Su juego no estuvo a la altura de las exigencias.

En la decimoquinta ronda, que es la última de la primera rueda, Guaireña visitará al Sportivo Carapeguá, en tanto que el 12 de Junio lidiará con General Caballero de Juan León Mallorquín en el Bajo Chaco.

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Estadio: Parque del Guairá. Árbitro: Derlis López. Asistentes: José Cuevas y José Mercado. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: José Rodrigo Armoa. AVAR: Esteban Testta.

Guaireña FC: Alejandro Machuca; Jaime Peralta (83’ José Arias), Hugo Portillo, Juan Balbuena y Rodrigo Estigarribia; Juan Salcedo (72’ Antonio Marín), Rosalino Toledo, Jorge Mendoza y Édgar González (83’ Erwin Quintana); Jeferson Torales (46’ Luis Araújo) y Martín Amarilla (58’ Alejandro Arce). D.T.: César Castro.

12 de Junio: Diego Aranda; Ángel Aquino, Axel Loncharich, Ángel Arce y Édgar González; Ariel Recalde (82’ Cristhian Riveros), Diego Valdez, Gastón Pinedo (87’ Natanael Samaniego) y Luis Núñez (69’ Gonzalo González); Augusto Giménez (87’ Marco González) y Héctor Lezcano (82’ Víctor Penayo). D.T.: Arturo Villasantti.

Gol: 34’ Héctor Lezcano (12). Amonestados: 22’ Rodrigo Estigarribia y 48’ Rosalino Toledo (G). Expulsado: 96’ Rosalino Toledo (G).