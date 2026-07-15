Lito Duarte toma la conducción de Guaireña FC

El popular Lito Duarte, de 43 años, cuelga los botines para hacerse cargo del plantel de Guaireña FC, del cual es el tercer entrenador en este 2026, después de Rolando Chilavert y César Castro.

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El deportista de Mauricio José Troche tiene clara la película. Cerrar de buena forma la primera rueda de la División Intermedia (queda una sola ronda) y encarar la segunda con mayor fuerza, potenciando su dotación albiceleste.

Entre el 2020 y el 2023, Carlos Rafael animó 112 partidos con Guaireña en el profesionalismo, registrando 10 goles, la mayoría decisivos para lograr la victoria.

El staff comandado por Duarte es integrado por Miguel Paniagua (ayudante de campo), Cándido Orihuela (preparador físico) y Henry Lapzyck (entrenador de arqueros).

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El sábado, Guaireña jugará de visitante contra Sportivo Carapeguá, en el Municipal, a las 15:00, por la decimoquinta ronda.

El representante del cuarto departamento ocupa la séptima posición del torneo entre 16 competidores, con una campaña que comprende 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas.