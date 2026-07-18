Fantástica remontada de Paraguarí contra Independiente

Haciendo honor a su mote de Toro, el necesitado Paraguarí AC dio un vuelco tremendo a un partido que lo perdía por dos goles contra Independiente de Campo Grande para terminar ganando por 3-2 y así tomarse cierto respiro en la División Intermedia, tanto en las posiciones como en el promedio.
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Los dirigidos por el luqueño Luis Fernando Escobar fueron de menos a más, contrariamente con los conducidos por Claudio David Vargas, que perdieron de manera increíble, cuando tenían el triunfo casi asegurado.
Los rojos cerraron la primera rueda (15 rondas) con 13 puntos, mientras que el “Inde” se quedó con 20. En la próxima fecha, Paraguarí lidiará con el ascendente Deportivo Santaní, en tanto que Independiente jugará con Deportivo Capiatá.
Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Esteban Testta y Cristóbal Alderete. Cuarto árbitro: Fabio Villalba.
Paraguarí: Alcides Benítez; Alfredo Duarte, Víctor Benítez, Matías Lezcano (62’ Marcelo Garcete) y Tobías Vargas; Diogo Portillo (36’ Blas Duarte), Alan Redes (46’ Willian Candia), Juan Gauto y Josué Bazán (36’ Alan Alcaraz); Óscar Cabrera (65’ Víctor Villalba) y Roland Escobar. D.T.: Luis Fernando Escobar.
Independiente CG: Rodrigo Frutos; Luis Rolón, Esteban Mendoza, José Portillo y Rogelio Espínola; Dramane Diarra (75’ Fabricio Ortiz), Claudio Burgos, Carlos Gavilán (65’ Nicolás Rojas) y Denis Zarate (75’ Fulgencio Oviedo); Francisco Morel (50’ Víctor Rivarola) y Sergio Dietze (65’ Ronald Roa). D.T.: Claudio David Vargas.
Goles: 29’ Sergio Dietze y 58’ Víctor Rivarola (I); 69’ y 95’ Blas Duarte, 85’ Roland Escobar (P). Amonestados: 45’ Carlos Gavilán, 72’ Esteban Mendoza, 86’ José Portillo y 94’ Fabricio Ortiz (I); 89’ Blas Duarte (P).